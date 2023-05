Mazas Debüt: Nur Hartmann war jünger

Spielzeit für die Talente mitten im Abstiegskampf: Der Personal-Engpass bei Hertha BSC verhalf zwei Youngstern in München (0:2) zur Bundesliga-Premiere. Besonders Ibrahim Maza (17) gilt als Versprechen für die Zukunft.

Herthas Ersatzbank bot am Sonntagnachmittag in der Allianz-Arena altersmäßig ein ausgesprochen breites Spektrum. Wilfried Kanga (25) saß darauf, der im besten Fußballer-Alter ist, aber nicht so spielt, was seit seinem Wechsel nach Berlin im Grunde auch auf Chidera Ejuke (25) zutrifft. Mit Peter Pekarik (36) und Tolga Cigerci (31), der unter der Woche von einem Magen-Darm-Infekt geschwächt worden war, war die Sparte Erfahrung ebenfalls vertreten.

Und daneben nahmen neben dem noch ziemlich jungen Derry Scherhant (20) vier Youngster Platz, deren kumulierte Bundesliga-Erfahrung vor der Dienstreise in den Süden der Republik bei exakt null Bundesliga-Minuten lag. Ersatzkeeper Robert Kwasigroch (18) zählte ebenso zu diesem Quartett wie das Feldspieler-Trio Pascal Klemens (18, Innenverteidiger), Veit Stange (19, defensives Mittelfeld) und Ibrahim Maza (17, hängende Spitze). Schon beim Antritt seiner dritten Rettungs-Mission bei den Profis hatte der langjährige Jugend-Trainer Pal Dardai vor zwei Wochen betont: "Ich habe keine Angst davor, junge Spieler in der Situation reinzuschmeißen."

In München, wo Hertha etliche gesperrte (Kempf, Serdar), suspendierte (Sunjic) und angeschlagene Spieler (Jovetic, Richter, M. Dardai, Boateng) fehlten, war es so weit. Den Mecklenburger Stange, der 2018 aus der Jugend des FC Hansa Rostock zu Hertha BSC gewechselt war, warf Dardai nach 83 Minuten ins kalte Wasser. U-18-Nationalspieler Maza durfte sich bereits ab der 65. Spielminute beweisen und tat das erfrischend unbekümmert.

Unter der Woche hatte er sich bis 2026 vertraglich an Hertha gebunden. Von dem Top-Talent verspricht sich der Klub, dem der Abstieg in die 2. Liga droht, in den kommenden Jahren sehr viel. "Ibo ist ein richtiger Berliner Junge", sagt Sportdirektor Benjamin Weber. "Er besticht durch einen richtig guten Torabschluss, eine enge Ballführung und sein Tempodribbling. Er ist einer, auf den wir große Stücke setzen." Jünger als Maza (17 Jahre und 157 Tage) war beim Bundesliga-Debüt für Hertha BSC nur Lennart Hartmann, der im Alter von 17 Jahren und 136 Tagen im August 2008 gegen Frankfurt von Lucien Favre ins kalte Wasser geworfen wurde. Hartmann kam insgesamt nur auf drei Bundesliga-Einsätze, er ist seit Jahren für den Berlin-Ligisten BFC Preußen aktiv.

Maza steht wie andere auch für den vom Klub propagierten "Berliner Weg", den der frühere, langjährige Akademie-Leiter Weber in seiner neuen Rolle, Dardai und dessen früherer Co-Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf (seit Ende Januar Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich) mit Macht vorantreiben wollen. Zuletzt sagte Dardai mit Blick auf die Jahre des Größenwahns und den ständigen, jahrelangen Abstiegskampf: "Hertha ist ein gefährliches Gelände für Jugendspieler geworden." Er will daran etwas ändern, und Debütant Maza ist ein Puzzleteil für die Zukunft - egal, in welcher Liga.