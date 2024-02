Maza oder Niederlechner - wer bekommt die Rolle hinter Tabakovic?

Beim 1:1 in Braunschweig kam er von der Bank, gegen Holstein Kiel wird Hertha-Torjäger Haris Tabakovic am Freitagabend starten. Die Frage ist: Wer bekommt die Rolle dahinter?

Mit ihm änderte sich nach der Pause die Statik des Spiels schlagartig. Zehn Sekunden benötigte Haris Tabakovic nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit am vergangenen Samstag in Braunschweig (1:1) für seinen ersten Torschuss, keine weiteren zwei Minuten für einen Kopfball aus aussichtsreicher Position. Das Berliner Spiel, das im ersten Durchgang in Braunschweig den Tatbestand maximaler Behäbigkeit erfüllt hatte, kam nach dem Wechsel auf Touren - und die Joker Tabakovic und Ibrahim Maza waren Triebfedern.

Tabakovic, den seit Wochen Knieprobleme plagen, trug in Braunschweig ein Kinesiotape am linken Knie. Restlos beschwerdefrei ist der bosnische Neu-Nationalspieler noch immer nicht, am Montag ließ er das Mannschaftstraining aus. Aber gegen den Zweitliga-Zweiten Kiel ist er fest eingeplant. Trainer Pal Dardai sieht bei seinem Angreifer "einen Mix aus guten Szenen und Situationen, in denen er noch an seine Verletzung denkt". Aber Tabakovic, der im vergangenen Sommer für eine festgeschriebene Ablöse von 500.000 Euro von Austria Wien kam und bei Hertha auf Anhieb zündete, will und soll gegen Kiel starten. "Er hat in dieser Woche nur ein Training ausgelassen und macht ansonsten voll mit", sagt Dardai. "Er wird von Anfang an spielen."

Bei Florian Niederlechner, der Tabakovic in Braunschweig in der ersten Halbzeit im Sturmzentrum vertrat, ist das nicht so sicher. Der Routinier kam gegen die Eintracht überhaupt nicht zur Geltung und hatte nach 45 Minuten Schichtende, danach machte neben Tabakovic auch der ebenfalls eingewechselte Maza Werbung in eigener Sache. Der 18-Jährige, der dank seines Treffers in Braunschweig Olaf Thon in den Geschichtsbüchern als jüngsten Spieler ablöste, der in der Bundesliga und der 2. Liga getroffen hat, hatte die komplette Hinrunde wegen einer Meniskus-Verletzung verpasst. Nach seiner Rückkehr kam er bei den Profis zuletzt dreimal als Joker zum Zug - mit steigender Einsatzzeit.

Maza laut Dardai "vielleicht jetzt schon" bereit für die Startelf

Coach Dardai sieht Maza "vielleicht jetzt schon" bereit für die Startelf: "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er gegen Kiel von Anfang an spielt. Aber ich habe noch Zeit zu entscheiden, ob er startet oder Flo - und Ibo wie in Braunschweig frisch von der Bank kommt. Wir werden etwas Variabilität reinbringen." Klar ist nur: Tabakovic, dessen elf Tore in der Liga nur von Robert Glatzel (HSV/15) und Marcel Hartel (St. Pauli/12) übertroffen werden, darf von Beginn an ran.