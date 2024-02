Maza auf Thons Spuren - und für Hertha immer wertvoller

Er ist ein Hoffnungsträger für die Zukunft und hilft Hertha BSC auch schon in der Gegenwart: Ibrahim Maza wird nach sechsmonatiger Verletzungspause immer wertvoller - und schreibt Geschichte.

Der, der Herthas Offensive trägt, lud sich spontan noch etwas mehr Gewicht auf die Schultern. Fabian Reese nahm Ibrahim Maza kurzentschlossen huckepack, es ging in Richtung Eckfahne, beide feierten das Berliner Tor zum 1:1 in Braunschweig - eines, für das sie in Co-Produktion verantwortlich waren. Reese, zuvor per Spielverlagerung von Palko Dardai bedient, hatte den Ball auf Maza zurückgelegt. Der brauchte nicht viel Zeit und nur zwei Kontakte: Annahme mit rechts, Abschluss mit rechts flach in die rechte Ecke, Ausgleich.

Es war eine Szene, die viel von dem vereinte, was Maza ausmacht: Technik, Instinkt, Unbekümmertheit, Torgefährlichkeit. Nur sieben Minuten nach seiner zur Pause erfolgten Einwechslung stach der Joker, der auf der Neuneinhalb hinter dem ebenfalls zum zweiten Durchgang eingewechselten Haris Tabakovic agierte - und trug sich in die Geschichtsbücher ein.

Maza ist jetzt mit 18 Jahren und 92 Tagen der jüngste Spieler überhaupt, der sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga getroffen hat. Bisheriger Rekordhalter war Schalkes Olaf Thon, der im Alter von 18 Jahren und 137 Tagen sowohl im Ober- als auch im Unterhaus einen Treffer erzielt hatte.

Jüngster Bundesliga-Torschütze der Hertha

In der Bundesliga hatte Maza Ende Mai 2023 am letzten Spieltag der vergangenen Saison für die Berliner, die damals bereits als Absteiger feststanden, beim 2:1-Sieg in Wolfsburg getroffen - und wurde seinerzeit im Alter von 17 Jahren und 184 Tagen jüngster Hertha-Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Jetzt hat er auch in der 2. Liga binnen kurzer Zeit eine erste Duftmarke gesetzt.

Du kannst ihn immer holen, er ist immer bereit und hat immer eine Szene, die in Richtung Torgefahr führt. Pal Dardai über Ibrahim Maza

Im Juli 2023 hatte sich der Youngster im Sommer-Trainingslager in Österreich bei einem Testspiel in Leogang gegen den belgischen Erstligisten RWD Molenbeek (2:1) nach einer auffälligen Leistung in der Schlussphase in einem Zweikampf schwer am Meniskus verletzt. Er verpasste die komplette Hinrunde und gab sein Zweitliga-Debüt vor zwei Wochen in Fürth (2:1). Seitdem steigert Trainer Pal Dardai sukzessive die Einsatzzeiten für den Offensiv-Allrounder, der sowohl hängende Spitze als auch ganz vorn und auf dem Flügel spielen kann.

"Du kannst ihn immer holen, er ist immer bereit und hat immer eine Szene, die in Richtung Torgefahr führt", hatte Dardai nach Mazas Comeback gesagt. "Ibo ist ein Spieler, der den Ball halten kann. Er kann jedes Mal jemanden sauber ausdribbeln und ist in der Lage, danach den Ball sauber weiterzuleiten. Und wenn du nach einer Finte den Ball weitergibst, hast du schon eine Überzahlsituation."

"Instinktfußballer mit Portion Frechheit"

Dass der deutsche U-18-Nationalspieler nach sechsmonatiger Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent ist, ist klar. Aber auch jetzt hilft er Hertha schon mit seinem Mix aus Kreativität und Produktivität.

"Ibo kann unserem Offensivspiel in jeder Phase eine spezielle Note geben", sagt Sportdirektor Benjamin Weber über das Eigengewächs, das als 12-Jähriger von den Reinickendorfer Füchsen in die Hertha-Akademie gewechselt war. "Durch seine schnellen ersten Schritte, seine Wendigkeit und seine enge Ballführung kann er viele Eins-gegen-eins-Situationen auflösen und so neue Räume öffnen, auch für Fabian Reese. Zudem hat Ibo viel Zug zum Tor und einen guten Abschluss."

Weber sieht in ihm einen "Instinktfußballer mit der nötigen Portion Frechheit und Unbekümmertheit, er tut unserem Spiel gut". Und dem Gegner weh. Braunschweig bekam es zu spüren.