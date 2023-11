Mayrhofer: "Gegen den SKN zu spielen, ist immer eine coole Herausforderung"

Zum Abschluss der Herbstsaison kommt es im Wienerwaldstadion zum Duell des ehemalige Serienmeisters Neulengbach (2003 bis 2014) mit dem aktuellen Abo-Holder St. Pölten (2015 bis 2023). Neulengbachs Kapitänin Sandra Mayrhofer freut sich nicht bloß auf das Topspiel, sie möchte auch etwas mitnehmen.

Mit dem ambitionierten Ziel in die Top 3 vorzudringen, ist der ehemalige Serienmeister USV Neulengbach in die Saison gestartet. Vor der letzten Runde des Herbstdurchgangs liegen die Niederösterreicherinnen auf Platz sechs. Freitag kommt auch noch Champions-League-Teilnehmer SKN St. Pölten ins Wienerwaldstadion. Kapitänin Sandra Mayrhofer ist mit den bislang erbrachten Leistungen wenig zufrieden, wie sie im Gespräch mit dem kicker festhält. Das NÖ-Derby geht sie pragmatisch an.

"Im letzten Heimspiel gegen Sturm hätten wir gefühlt ewig weiterspielen können und kein Tor gemacht. Wir haben uns keine einzige gute Chance herausgespielt", sinniert Mayrhofer. Der Stachel von der Heimniederlage gegen Aufsteiger SPG Lustenau/Dornbirn sitzt ebenfalls noch sehr tief. Beide Partien haben Mayrhofer und Co. mit 0:1 verloren.

Die Defensive ist jedoch nach wie vor das Prunkstück der Neulengbacherinnen, die aktuell bei sieben Gegentreffern halten und im Vorjahr nach Meister St. Pölten (zehn Gegentore) als Vierter die wenigsten Tore (13) kassierten. Und gegen Tabellennachbar Austria Wien landeten Mayrhofer und Co. am fünften Spieltag einen wichtigen 2:0-Heimsieg. Nicht zuletzt deswegen haben sie den Anschluss an die Topklubs bislang gewahrt.

Dass das Spiel nach vorne (noch) nicht wunschgemäß laufe, habe mehrere Gründe. "Unsere jungen Spielerinnen aus der Akademie St. Pölten können bei uns an nicht so vielen Trainings teilnehmen und mit Verletzungen und Sperren haben wir auch schon zu kämpfen gehabt", so Mayrhofer.

Evelin Kurz fasste bereits einmal Gelbrot und einmal Rot aus. Die Mittelfeldspielerinnen Magdalena Rukavina und Nicole Bauer konnten erst vier bzw. zwei Mal mitwirken. Stürmerin Laura Spinn hat verletzungsbedingt ebenso ein paar Wochen pausieren müssen und zuletzt war auch noch Tatjana Weiss angeschlagen. "Sie könnte gegen St. Pölten bereits wieder einsatzbereit sein, ist für uns eine sehr wichtige Abwehrspielerin", schnauft Trainer Mario Graf etwas durch.

Neuer Modus hat auch Nachteile

Die fürs nächste Jahr geplante Teilung der Liga nach Ende des Grunddurchgangs in ein Play-off der oberen Sechs und der unteren Vier inklusive Punkteteilung käme den Neulengbacherinnen aus aktueller Sicht entgegen. Mayrhofer sieht die Ausweitung des Spielplans aber auch skeptisch: "Vor allem, wenn ich an die jungen Spielerinnen und die Nationalteam-Spielerinnen denke, auf die dann schon sehr große Belastungen zukommen."

Mayrhofer hat als Schulsozialarbeiterin im BG St. Pölten und mit ihrem Masterstudium "Soziale Arbeit" selbst auch allerhand zu tun: "Das ist aber so üblich bei uns in Neulengbach."

Seit 2014 im Derby nicht mehr gepunktet

Neun ihrer bislang 92 Bundesliga-Spiele hat die am liebsten auf der "Sechser"-Position agierende Mayrhofer gegen den SKN St. Pölten bestritten und dabei ebensoviele Niederlagen kassiert. Ein Schicksal, das sie freilich mit etlichen anderen Bundesliga-Spielerinnen teilt. "Gegen den SKN zu spielen, ist immer eine coole Herausforderung. Da können wir alle, insbesondere die Jungen viel lernen", weiß Mayrhofer. Hinten gut stehen, gut organisiert sein und "vielleicht noch etwas beherzter in die Zweikämpfe zu gehen" sei ein Rezept gegen die "Wölfinnen" vielleicht erstmals seit Juni 2014 wieder anzuschreiben.

Dass die St. Pöltnerinnen durch die wetterbedingte Absage des Spitzenspiels gegen Altach letzten Sonntag möglicherweise etwas außer Tritt sind, glaubt Mayrhofer nicht. Im Gegenteil! "Die haben sicher perfekte Spielersatz-Trainings eingeschoben und vielleicht sogar einen zusätzlichen Vorteil, weil sie jetzt einmal etwas besser regenerieren haben können."

Graf sieht es ähnlich: "Vor allem den vielen Nationalteamspielerinnen hat die Pause sicher gut getan. Ich hoffe, elf topfitte Spielerinnen für die Startformation zusammenkratzen zu können, die mit der gewohnten Leidenschaft an die Sache herangehen. Dann können wir bei einem glücklichen Spielverlauf am Ende möglicherweise etwas holen. Gerade am letzten Spieltag wäre das natürlich doppelt toll."