Mayfield bestraft schwache Packers-Defense reihenweise - Jets auch in Jahr 13 raus

Nach dem vorweihnachtlichen Weihnachts-Special der NFL mit gleich drei Samstagsspielen ging es an diesem Sonntag geregelt weiter. Richtig Spannung kam dabei in Green Bay auf, wo die Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers ein Duell zweier Play-off-Aspiranten vor der Brust hatten - und schwach verteidigten. Ein heftige Abreibung bekamen derweil die New York Jets serviert, während die Cleveland Browns noch mächtig aufholten.

Mayfield rocks! Besser war noch keiner im Lambeau Field

Jeweils mit einer 6-7-Bilanz waren die Packers und Buccaneers ins direkte Duell in dieser Week 15 gegangen - und beide hatten zu diesem Zeitpunkt einen Play-off-Platz inne. Green Bay als Wild-Card-Platzhalter, Tampa Bay als Tabellenführer der schwachen NFC South.

Außerdem war es der Vergleich zwischen zwei Quarterbacks, die mit Zweifeln in ihr jetziges Amt gestartet waren und in dieser Saison in vielen Partien schon überzeugt hatten - Jordan Love hier als Nachfolger von Ikone Aaron Rodgers, Baker Mayfield dort als Nachfolger von Legende Tom Brady. Und siehe da: Beide Spielmacher lieferten abgesehen von je einem Fumble ab, allerdings auf unterschiedlichem Niveau.

So warf Love am Ende für sehr gute 284 Yards und zwei Touchdowns, während Mayfield 381 Yards und gleich vier Scores beim am Ende erreichten 34:20-Erfolg auflegte. Damit erzielte der Bucs-Anführer das höchste Quarterback-Rating - 158,3. Mehr geht nicht. Und mehr hatte bis dato in 98 Jahren (!) kein Gäste-Spielmacher jemals im heiligen Lambeau Field erreicht. Keiner. Das führte zu reichlich Respektsbekundungen auf dem Feld sowie außerhalb von Fans und Football-Beobachtern auf Social-Media-Kanälen. Zumal Mayfield dieses Kunststück auch noch im Dezember - einem normalerweise fest in Packers-Händen liegenden Monat - aufführte.

Ganz nebenbei untermauerte Tampa Bay (7-7) mit diesem Erfolg die eigenen Play-off-Ansprüche vor den Verfolgern aus New Orleans (7-7, souveränes 24:6 gegen die New York Giants) und Atlanta (6-8, herbe 7:9-Enttäuschung bei den schwachen Carolina Panthers). Green Bay (6-8) muss derweil weiter bangen, hat aber noch recht ordentliche Aussichten auf die Endrundenteilnahme über den Wild-Card-Weg.

Warum der als Fan von Packers-Legende Brett Favre aufgewachsene und nun schon mit dem dritten unterschiedlichen Team hintereinander in Wisconsin aufgeschlagene Mayfield (2021 mit den Browns 22:24, 2022 mit den Rams 12:24) so starke Zahlen auflegen konnte, lag mitunter auch an einer gerade in kritischen Phasen ganz schwachen Defense aus Green Bay. 452 Total Yards ließ die Truppe zu, erlaubte sieben von elf Third Down Conversions und allein für Top-Receiver Chris Goodwin stolze 155 Receiving Yards.

Sie haben uns in jeder Phase Hops genommen. Green Bays Head Coach Matt LaFleur

Packers-Cheftrainer Matt LaFleur musste sich deswegen Fragen gefallen lassen, ob es nicht an der Zeit wäre, den zuletzt wieder verstärkt kritisierten Defensive Coordinator Joe Barry zu entlassen. Seine Antwort gegenüber den US-Medien: "Jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen." Er müsse sich nach dieser enttäuschenden Niederlage erst einmal sammeln: "Sie haben uns in jeder Phase Hops genommen. Ich muss da jetzt Lösungen finden und mir den Film erst noch einmal anschauen."

Chiefs wieder voll in der Spur

Die zuletzt etwas eingebrochenen Kansas City Chiefs (9-5), immerhin amtierender Super-Bowl-Champion, fanden beim 27:17 in New England wieder in die Spur. Das Duell mit den bereits aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Patriots, wo das Aus von Trainerlegende Bill Belichick und damit eine einschneidende Veränderung nach Jahrzehnten der Erfolge bevorsteht, war allerdings kein Zuckerschlecken.

Nach zwischenzeitlichem 7:10-Rückstand gegen die nun bei 3-11 stehenden Pats warfen die Gäste allerdings die Offensivmaschinerie an. Neben Star-Quarterback Patrick Mahomes (305 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions) überzeugte vor allem der flexible Clyde Edwards-Helaire. In Abwesenheit des verletzten Running Backs Isiah Pacheco lief der ebenfalls gelernte Läufer nicht nur für 37 Yards, er verbuchte als Receiver auch noch weitere 64 Yards sowie einen TD-Catch. Und sein Positions-Pendant Jerick McKinnon erreichte neben ebenfalls einem TD-Catch bei einem Trickspielzug auch noch einen TD-Pass als verkappter Quarterback.

Auf die jüngst erlittenen zwei Niederlagen in Folge antworteten die Chiefs, bei denen sich zuletzt Mahomes arg über die Schiedsrichter aufgeregt und sich im Anschluss entschuldigt hatte, somit mit einem wichtigen Sieg, der die Tabellenführung in der zuletzt umkämpften AFC West wieder ausbaute - auch weil die Broncos (7-7) als Verfolger mit 17:42 in Detroit baden gegangen waren.

Oldie Flacco am Ende famos - und Chicago bitter im Pech

Führte seine Farben zum Comeback-Sieg: Joe Flacco. IMAGO/Icon Sportswire

Dass die Cleveland Browns (9-5) ihre Play-off-Hoffnungen auf den inzwischen 38-jährigen Joe Flacco legen, dürfte den Football-Fans inzwischen bekannt sein. Und dass der ehemalige Super-Bowl-Sieger mit den Ravens als Passer gut ist, ebenfalls. Dass Flacco allerdings seinen zweiten Sieg in Folge feiern würde, davon war am Sonntag nicht mehr unbedingt auszugehen. Schließlich war das Team aus Ohio beim Heimspiel gegen die Chicago Bears (5-9) bis rein ins vierte Quarter mit 7:17 in Rückstand geraten - und Flacco mit gleich drei Interception nicht immer sicher unterwegs.

In den Schlussminuten aber drehte der Oldie (374 Yards, zwei TDs) mächtig auf, traf mit starken Würfen viele Fenster und verbuchte unter anderem einen famosen 51-Yard-TD-Pass auf Top-Receiver Amari Cooper zum 17:17-Ausgleich drei Minuten vor Ablauf der Uhr. Es folgte aber noch in der regulären Spielzeit ein weiterer guter Drive, bei dem Flacco seine Kollegen in Field-Goal-Stellung brachte - und Kicker Dustin Hopkins aus 34 Yards souverän zum gefeierten 20:17 schoss. Die Endrunde kann so langsam gebucht werden aus Browns-Sicht.

Glück hatte Cleveland übrigens auch noch, denn als sich die Bears (5-9) um Spielmacher Justin Fields (166 Passing Yards, 33 Yards Rushing, ein TD, zwei INT) in den Schlusssekunden nochmals anschickten, gelang fast eine "Hail Mary". Darnell Mooney war der weit geworfene Ball in der Endzone quasi in die Hände gepatscht worden, doch vor lauter Überraschung bekam der Receiver das Ei nicht fest zu greifen.

Null Punkte - und verdrehte Rodgers-Augen

Nach einem positiven Ausreißer vergangene Woche beim 30:6 gegen die Houston Texans (8-6) bauten die nun bei 5-9 stehenden New York Jets einen weiteren sportlichen Unfall in dieser gebrauchten Saison. Beim Gastspiel in Miami (10-4) bekam die "Gang Green" eine saftige Abreibung serviert. Mehr noch: Beim 0:30 blieb das mit Play-off-Ambitionen und mehr in die Saison gegangene Team gänzlich punktlos - ein glasklarer Shutout.

Während abermals Zach Wilson als Quarterback starten durfte, komplett begraben wurde (nur vier von elf Pässe für 26 Yards angebracht, vier Sacks kassiert, Fumble) und später kurz vor der Pause mit einer Gehirnerschütterung ausschied, wurde es auch mit Ersatzmann Trevor Siemian nicht besser. Diesem gelangen nur 110 Yards, ebenfalls kein Touchdown und dafür neben einem weiteren Fumble auch noch zwei Interceptions. Das Laufspiel mit Running Back Breece Hall (magere zwölf Yards) kam ebenfalls nie in Schwung.

Bedient: Aaron Rodgers. IMAGO/USA TODAY Network

Klar damit: Auch im 13. Jahr in Folge schieden die New Yorker aus dem Play-off-Rennen aus - die längste Dürrephase der NFL geht damit nahtlos weiter. Und auch aus dem nach in Week 1 direkt erlittenem Achillessehnenriss angedachten Blitz-Comeback von Star-Quarterback Aaron Rodgers, der selbst an der Seitenlinie nur noch die Augen verdrehen konnte ob der klaren Niederlage, wird so wohl nichts mehr. Der langjährige Packers-Star wird sich aller Voraussicht nach nun voll auf einen neuen Angriff in der nächsten Saison konzentrieren.

Besonders bitter aus Sicht der Jets, die letztmals 2010 in der Endrunde vertreten waren. Neben den NFL-Teams hat auch keine Mannschaft aus der NBA, der NHL oder der MLB eine längere Play-off-Horrorserie vorzuweisen.

In der Übersicht: Der aktuelle Play-off-Stand - San Francisco 49ers dabei, Jets abermals raus