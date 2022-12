Mayer und Brückner verlängern: FC Bayern bindet zwei Talente

Mit Torwart Jakob Mayer und Außenverteidiger Angelo Brückner haben zwei Nachwuchstalente ihre Verträge beim FC Bayern München verlängert.

Der FC Bayern hat die Verträge mit zwei Nachwuchstalenten verlängert. Wie die Münchner am Mittwoch bekanntgaben, bleibt Torhüter Jakob Mayer (21) bis zum Sommer 2024. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Außenverteidiger Angelo Brückner (19) verlängerte seinen Kontrakt dagegen vorzeitig bis Ende Juni 2025.

"Jakob und Angelo haben einen Großteil ihrer fußballerischen Ausbildung beim FC Bayern absolviert", so Nachwuchschef Jochen Sauer in einer Meldung des Vereins. Mayer gehört seit 2013 zur Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters, Brückner war 2017 an den Campus gewechselt.

Sauer weiter: "Beide haben ihr Entwicklungspotenzial noch nicht vollends ausgeschöpft. Ich freue mich, dass sie auch gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen und bin sehr gespannt auf ihren weiteren Weg."

Mayer stand für die Münchner U 23 in der laufenden Saison achtmal in der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten, Brückner absolvierte 18 Partien.