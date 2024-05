"Maximal irritiert": Schalke weist Osnabrücker "Behauptungen" zurück

Damit war fast zu rechnen: Der FC Schalke 04 hat in einer Stellungnahme auf die Osnabrücker Sicht der Dinge in der Posse um die Spielverlegung reagiert - und die Verantwortung ganz klar von sich gewiesen.

Aufgrund baulicher Mängel an der Dachkonstruktion der Bremer Brücke muss die Zweitliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 am 7. Mai um 18.30 Uhr im Stadion des FC St. Pauli ausgetragen werden - und zwar ohne Fans. Wie es dazu kommen konnte? Dazu gibt es nun gegenseitige Vorwürfe der Vereine.

Angefangen hatte der VfL am Freitagvormittag. Mit großem Unverständnis hatten die beiden Osnabrücker Geschäftsführer Philipp Kaufmann und Michael Welling verlauten lassen: "In den letzten Tagen haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, dem FC Schalke 04 realistische und fanfreundlichere Alternativen zu präsentieren. Dies ist uns gestern Abend gelungen. Leider hat der FC Schalke 04 eine Verlegung nach Bremen oder nach Hannover generell abgelehnt und dies schriftlich mitgeteilt, was wir inhaltlich nicht verstehen und sehr bedauern."

Osnabrücker Vorwurf "vollkommen haltlos"

Den Vorwurf, der FC Schalke 04 lehne fanfreundliche Lösungen ab, wies der Vorstand der Königsblauen am Freitagnachmittag entschieden zurück und bezeichnete ihn als "vollkommen haltlos". Die Verantwortung für die derzeitige Situation liege beim Veranstalter VfL Osnabrück.

Schalke ging nach eigener Aussage bis Donnerstagabend davon aus, dass ein Spiel auf St. Pauli vor Zuschauern stattfinden könne. Dass es nun anders kommt, müsse der Tabellenletzte selbst verantworten, da sich dieser nicht um "die organisatorischen und sicherheitsrelevanten Abläufe" gekümmert habe. "Dies war nach Kenntnis des S04 bis Freitagvormittag nicht geschehen, obwohl allen Parteien klar war, dass St. Pauli ab diesem Zeitpunkt kein Spiel vor Zuschauern organisieren kann."

Schalke erklärt Absage - und holt zum Gegenschlag aus

Erst am späten Donnerstagabend, nach der Entscheidung der DFL, soll VfL-Geschäftsführer Welling dem S04 gegenüber erstmals einen Vorschlag für Ausweichstadien gemacht haben. Dazu heißt es in dem langen Statement: "Der VfL Osnabrück hat zu keinem Zeitpunkt eine valide, verbindliche Option präsentiert, die eine Austragung des Spiels vor Fans ermöglicht hätte. Entsprechend lehnte Schalke 04 eine allgemeine Zustimmung zu einem erneuten Ortswechsel, ohne Kenntnis wo und unter welchen Voraussetzungen, ab."

Zudem holte Schalke zum Gegenschlag aus und teilte mit: "Die Geschäftsführung des VfL Osnabrück versuchte mit Mails an die DFL und Schalke, den Vorstand des S04 unter Druck zu setzen, man versperre sich fanfreundlichen Lösungen. Parallel ließ der VfL die Option St. Pauli mit Fans - bewusst oder unbewusst - verstreichen. Auf die schriftliche Bitte an den Veranstalter, den VfL Osnabrück, bis Freitag, 12 Uhr, eine verbindliche Lösung einer Austragung mit Fans zu präsentieren, gab es keinen inhaltlichen Vorschlag. Stattdessen veröffentlichten die Niedersachsen erneut ein Statement auf ihrer Website und versuchen damit, Schalke 04 die Verantwortung für die Situation zuzuschieben. Ein einmaliger Vorgang, den der Verein maximal irritiert zur Kenntnis nimmt."

DFL äußert sich

Auch die DFL hatte sich zuvor zu Wort gemeldet und erklärt, dass aufgrund "einer geänderten behördlichen Lagebeurteilung und organisatorischer Herausforderungen" keine Zuschauer am Millerntor dabei sein könnten: "Die DFL bedauert dies, denn Fans sind zentraler Bestandteil aller Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga."