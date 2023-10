"Maximal angefressen": RWO hadert mit Last-Minute-Ausgleich gegen Wuppertal

Eigentlich steuerte Rot-Weiß Oberhausen im Traditionsduell mit dem Wuppertaler SV lange auf einen knappen 1:0-Erfolg zu. Tief in der Nachspielzeit fing sich der Titelaspirant dann aber doch noch den Ausgleichtreffer, der für reichlich Unmut im Lager der Rot-Weißen sorgte.

Zum fünften Mal unentschieden gespielt, zum dritten Mal in Folge daheim nur ein Punkt, das kann schon mal für Verärgerung sorgen. "Maximal angefressen" zu sein, gestand dann auch RWO-Trainer Jörn Nowak nach dem 1:1 gegen den Wuppertaler SV, der mit dem späten Ausgleichstreffer seine Negativserie von vier sieglosen Partien am Stück beendet hatte. Glücklich war indes niemand: Die Oberhausener hatten verpasst, das 1:0 (Kreyer, 20.) über die Zeit zu bringen, und die Wuppertaler konnten nur ein einziges Mal ihre zunehmende Feldüberlegenheit ergebnismäßig umsetzen (Benschop, 89.), WSV-Vorsitzender Thomas Richter (vor Jahrzehnten mal Torwart bei RWO): "Wir tragen immer noch schwer an diversen Ausfällen, das wirkt nach. Wir hätten gewinnen müssen."

Mangelnde Konsequenz

Das zumindest kann man auch anders sehen, und Nowak tat das natürlich. Er bemängelte vor allem das Offensivspiel seiner Mannschaft, das weder zielstrebig noch konsequent genug vorgetragen wurde. In der zweiten Halbzeit hatten die Kleeblätter einige fußballerisch schöne Momente im Zusammenspiel von Technikfüchsen wie Moritz Stoppelkamp, Michel Niemeyer und Sven Kreyer, aber das Tor der Gäste geriet kaum in Gefahr. Und in der Schlussphase ergaben sich mehrere Umschaltmomente mit aussichtsreichen Kontern, deren bester eine 4:2-Situation war - die in einen Wuppertaler Gegenangriff mündete. "Daran müssen wir arbeiten", stellte Nowak mit düsterer Miene fest, dass erneut Punkte auf die Spitze verloren worden waren.

Oberhausens Abwehr spielte lange Zeit überzeugend, stellte in Linksverteidiger Pierre Fassnacht den besten Mann des Teams, aber ließ ganz am Ende ebenfalls die nötige Konsequenz missen. Drei Freistöße von der Strafraumseite hintereinander ließ sie zu, wobei es zum letzten gar nicht hätte kommen dürfen. Ausgerechnet der rutschte dann durch das Menschengebilde vor Keeper Robin Benz auf Charlison Benschop, der den Ball ins Tor stocherte.

Nowak gesperrt

Das sah Jörn Nowak schon nicht mehr von seinem Platz vor der Bank, denn Schiri Marcel Benkhoff hatte ihm kurz zuvor "Rot" gezeigt. Nowak dazu: "Ich beschwerte mich, weil mir die Einwechslung von Ruzgis vor einem Freistoß für Wuppertal verwehrt worden war und bin dabei aufs Spielfeld getreten."

Für das nächste Match - in Mönchengladbach - wird der Trainer vor allem darüber nachdenken, wie er das am Samstag insgesamt zu lahme Flügelspiel wieder in Schwung bringt. Linksaußen Oguzhan Kefkir blieb diesmal komplett draußen, Rechtsaußen Marius Kleinsorge fehlt noch bis ins nächste Jahr hinein.