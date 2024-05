Maxim Orlov: "brauche noch zwei Wochen, um das Ganze zu verarbeiten"

Mit einem deutlichen 43:28 (21:12)-Sieg gegen den TV Großwallstadt sicherte sich der VfL Potsdam vor 1915 Zuschauern drei Spieltage vor Saisonende den vorzeitigen Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga. Völlig losgelöst hüpften und tanzten die Spieler nach Abpfiff über die Platte.

"Wir haben ein unglaublich gutes Spiel gemacht und wollten dieses Spiel zu unserem Moment machen und es einfach genießen. Wir wollten einfach diese Freude an diesem Traum, von dem wir drei Jahre gelebt haben, auf die Platte bringen. Das hat man heute vom ersten Moment an gemerkt, dass das jetzt unser Moment ist. Und wir haben es einfach gemacht", so Bob Hanning nach Abpfiff. Seine Spieler brauchten erst einmal ein paar Minuten, um den geschafften Aufstieg zu realisieren.

„Ich glaube, ich brauche noch zwei Wochen, um das Ganze zu verarbeiten. Ich muss das jetzt erstmal verdauen. Dass wir in der nächsten Saison tatsächlich in der Bundesliga spielen, ist bei mir noch nicht so ganz angekommen", freut sich Maxim Orlov auf die neue Spielzeit. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat der VfL Potsdam den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Erst vor zwei Jahren haben die Brandenburger die dritte Liga verlassen, nun folgt der Schritt ins Oberhaus.

zum Spielbericht

IMAGO/Jan Huebner

"Was wir da heute für ein Festival abgerissen haben, war unglaublich. Heute wird einfach nur genossen. Das ist einfach nur

Gänsehaut pur", freute sich auch Torhüter Lasse Ludwig.

"Einfach nur wahnsinnig geil, was wir hier geschafft haben, mit dieser jungen Truppe aufzusteigen, in die stärkste Liga der Welt. Ich glaube, da braucht es noch den Sommer für, um das alles richtig einordnen zu können", ist auch Moritz Sauter sprachlos. Der 21-Jährige wird dann allerdings nicht mit, sondern gegen den VfL in der ersten Bundesliga spielen, wechselt er doch zur neuen Saison zum HSV Hamburg, welcher aktuell er allerdings keine Lizenz für die 1. Liga hat.

Ist der VfL Potsdam gut genug für die Handball-Bundesliga?