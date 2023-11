Max Verstappen gewinnt auch in Las Vegas

Bei der Formel 1 ist Max Verstappen kaum zu schlagen. Auch in der Wüste war der Niederländer eine Klasse für sich.

Rund um große Autorennen ist meistens viel los. Das galt an diesem Wochenende in der Formel 1 besonders. Denn die Rennfahrer rasten auf einer besonderen Strecke um die Wette. Sie liegt in der berühmten Stadt Las Vegas, mitten in der Wüste im Land USA.

Las Vegas ist für große Shows und Glücksspiel bekannt. Das große Spektakel durfte also auch bei dem Autorennen der Formel 1 nicht fehlen. Davon waren längst nicht alle begeistert. "Ich mag dieses ganze Drumherum nicht", hatte Rennfahrer Max Verstappen vorher gesagt. "Ich will mich immer nur auf die Leistung fokussieren."

Das gelang dem Rennfahrer aus den Niederlanden ziemlich gut. Er gewann sein 18. Rennen in dieser Saison. Als Weltmeister steht er schon länger fest.

Nach seinem Sieg klang Max Verstappen dann auch schon etwas freundlicher: "Ich hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gemacht und freue mich schon darauf, nächstes Jahr wiederzukommen."