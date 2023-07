Max-Morlock-Stadion: Noch ein langer Weg

Der Stadtrat dürfte Grünes Licht für den nächsten Schritt in Sachen Umbau des Max-Morlock-Stadions geben. Die größte Hürde des für den 1. FC Nürnberg so wichtigen Projektes jedoch bleiben die Finanzen. Eine kommunale Bürgschaft gilt als ausgeschlossen.

Wenn an diesem Mittwoch der Nürnberger Stadtrat zusammenkommt, dann hofft Christian Vogel, dass die Pläne für den Umbau des Max-Morlock-Stadions die nächste Hürde nehmen. Der für die Arena zuständige Dritte Bürgermeister hat in der zu verabschiedenden Beschlussvorlage zur Weiterführung des Projekts unter anderem vorgeschlagen, drei Arbeitsgruppen zu gründen. Doch selbst bei Zustimmung der Räte, die als sehr wahrscheinlich gilt, weiß der SPD-Politiker: "Es ist noch ein langer Weg. Dass ab Herbst oder Winter die Bagger rollen, wie es sich vielleicht manche nach der Machbarkeitsstudie erhofft haben, dieser Wunschvorstellung sollte sich niemand hingeben."

Denn im Prinzip war die mit großem Bahnhof und viel Marketingsprech jüngst vorgestellte Studie, fußballbildlich gesprochen, erst einmal nichts anderes als ein erster, öffnender Pass. Nun geht es darum, mit schlauen Ballstafetten, gekonnten Dribblings und vor allem Entschlossenheit die Widrigkeiten zu überwinden, die so ein Vorhaben mit sich bringt. Der wahrscheinlich hartnäckigste Gegner des 1. FC Nürnberg und seines Heimatstandortes verbirgt sich hinter der Frage: Wer soll das bezahlen?

Eine Bürgschaft der Kommune kommt wohl nicht in Frage

Denn die von einem Frankfurter Planungsbüro empfohlene Umgestaltung des legendären Achtecks und der Bereiche rund um das Stadion soll rund 200 Millionen Euro kosten. Geld, das weder der klamme Club noch die mittelfränkische Großstadt haben, zumal das Zinsniveau im Baubereich längst wieder 4 Prozent und mehr erreicht hat. Eine Bürgschaft der Kommune, so Vogel im Gespräch mit dem kicker, sei nicht darstellbar. Denn auch wenn die Stadt nur für das Geld bürge und es nicht aktiv gebe, müsse sie es als Ausgabe im Haushalt veranschlagen.

Jene drei Arbeitsgruppen, das "Ja" des Stadtrats vorausgesetzt, sollen sich mit den konkreten Details beschäftigen, die Fäden laufen zusammen beim städtischen Eigenbetrieb "Frankenstadion Nürnberg". Eine AG soll sich in Absprache mit den zuständigen Ämtern um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, schließlich ist so ein Großbauprojekt immer mit heiklen Fragen verbunden und ufert finanziell auch mal aus, wie am Beispiel des DFB-Campus in Frankfurt am Main jüngst zu sehen war.

Stadionentwicklungsgesellschaft nach Freiburger oder Stuttgarter Vorbild?

Eine weitere Gruppe soll den Fokus auf das Thema "erneuerbare Energien/Ökologie" in Kooperation mit der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm, der Messe und dem Energieversorger "N-Ergie" richten. Und eine dritte eben auf die wohl komplexesten Themen: das liebe Geld. Womöglich kommt auch eine Stadionentwicklungsgesellschaft nach den Modellen in Freiburg oder Stuttgart in Frage, der lange Jahre beim VfB beschäftigte Leiter der Stabsstelle Stadionentwicklung beim FCN, Stefan Heim, kennt sich mit solchen Konstrukten aus.

Beim Thema Finanzen dürfte der Blick in Richtung Süden wandern nach München, wo neben dem in Nürnberg nicht sonderlich populären FC Bayern bekanntlich die Regierung des Freistaats sitzt, der wiederum mit CSU-Mann Markus Söder ein gebürtiger Nürnberger vorsteht mit einem Faible für den Zweitligisten. Zudem sind ja bald Landtagswahlen in Bayern. Doch ob eine Landesbürgschaft wirklich in Frage kommt? Das hängt von vielen Faktoren, auch rechtlicher Natur, zusammen, die unter anderem die AG nun angehen soll. Letztlich, das sei auch jedem klar, "braucht es einen Investor für das Projekt", sagt Vogel, dem FCN selbst als Fan verbunden, und stellt klar: "Da kann die Stadt nicht helfen, den muss der FCN selbst besorgen."