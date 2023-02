Max: "In mir brennt es, der Hunger ist groß"

Gut gelaunt und voller Tatendrang präsentierte sich Eintracht-Neuzugang Philipp Max bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch - und hatte so einiges zu sagen.

Philipp Max, der mit einer Kaufverpflichtung (knapp zwei Millionen Euro) von der PSV Eindhoven ausgeliehene Mann für die linke Außenbahn sprach bei seiner ersten Pressekonferenz in Frankfurt über …

… PSV Eindhoven und die Rückkehr in die Bundesliga: "Ich habe die Zeit in Eindhoven sehr genossen, das war der richtige Schritt. Ich spielte international und durfte nach zwei Monaten direkt für Deutschland auflaufen. Alles ist so aufgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich durfte bei einem Top-Team um Titel mitspielen, was dann ja auch geglückt ist (ein Pokalsieg, zwei Superpokalsiege, Anm. d. Red.).

Aber in letzter Zeit war die Sehnsucht riesig, wieder in der Bundesliga zu spielen. In mir brennt es, der Hunger ist groß. Ich möchte es mir in der Bundesliga nochmal beweisen und da anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Als sich die Möglichkeit ergab, zur Eintracht zu kommen, musste ich nicht lange nachdenken. Es ist kein Geheimnis, dass der Weg der Eintracht in den letzten Jahren sensationell war, von Erfolg geprägt.

Mit 29 Jahren ist es für mich eine Riesenchance, in der Bundesliga Vollgas zu geben und mein Gesicht zu zeigen. Ich bin sehr dankbar, dass die Verantwortlichen der PSV mir diesen Schritt ermöglicht haben. Jetzt habe ich auch noch eine sensationelle Stadt erwischt. Frankfurt hat alles, um sich wohlzufühlen. Die Mannschaft ist intakt und ich wurde super aufgenommen."

… die Zeit vor dem Wechsel: "Wir hatten eine sehr lange Winterpause, da gab es die erste Idee, dass vielleicht etwas gehen könnte. Ich habe die ganze Sache nicht mehr aus dem Kopf bekommen, weil ich das für mich als den perfekten Weg gesehen habe. In der Vorbereitung auf die Rückrunde deutete sich an, dass wirklich etwas gehen könnte. In der letzten Woche vor Transferschluss wurden die Gespräche dann intensiviert.

In den zwei, drei Tagen vor Transferschluss ging es richtig hektisch zu. Ich konnte die Situation von Eindhoven verstehen, dass man mich durch einen neuen Spieler (Patrick van Aanholt, Anm. d. Red.) eins-zu-eins ersetzen musste. Das ist geglückt, und so kam alles zustande. Ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass alles so passiert ist. Der in Frankfurt eingeschlagene Weg ist sensationell, ich will längerfristig ein Teil davon sein."

… seinen Fitnesszustand: "Vor einigen Wochen musste ich wegen eines grippalen Infekts zwei Spiele pausieren. Aber sonst ist alles gut. Die Trainingseinheiten waren super, ich fühle mich richtig gut. Wir hatten eine lange Vorbereitung, ich bin fit und stehe parat."

… seine Ziele in der Rückrunde: "Ich schaue erst mal, dass ich gut ins Team komme. Man merkt, dass die Mannschaft sehr motiviert und heiß auf Erfolg ist, das hat sie auch in den letzten Jahren gezeigt. Da ist so viel Hunger drin, dass wir alles anpeilen, was möglich ist. Ich will ein Teil davon sein und mein Bestes zeigen, um so gut wie möglich zu helfen."

Wiedersehen in Frankfurt: Philipp Max und Mario Götze (re.). IMAGO/Revierfoto

… seine Spielweise: "Ich habe natürlich einige Eintracht-Spiele gesehen und weiß, wie viel Intensität in der Mannschaft steckt. Da sehe ich mich gut aufgehoben. Mit Roger Schmidt hatten wir in den letzten beiden Saisons einen Trainer, der genau diesen Fußball gespielt hat, in einem anderen System, aber mit der gleichen Grundidee.

Ich sehe mich in einer offensiven Position, damit ich in meine Tiefenläufe komme und gute Bälle vors Tor bringen kann. Es liegt mir am meisten, gefährliche Situationen zu kreieren. In der Fünferkette ist das ein bisschen einfacher als in der Viererkette. Da kann ich immer wieder sehr hoch stehen. Deswegen liegt mir das System gut."

… das Wiedersehen mit Mario Götze, mit dem er zwei Jahre bei der PSV spielte: "Ich stand stetig in Kontakt zu Mario, von der Eintracht und dem Fußball hier berichtete er mir nur Positives. Man sieht auch an seinen Leistungen, dass er sich sehr wohl fühlt. Die letzten paar Tage vor Transferschluss ist ihm auch nicht entgangen, dass da eventuell noch etwas gehen könnte.

Wir haben uns sehr gefreut, als wir uns wiedergesehen haben. In der Anfangszeit spielte Mario in Eindhoven auch eher auf der Halbposition, im zweiten Jahr war er eher ein Freigeist auf der Zehnerposition. Er ist sensationell darin, Räume zu finden. Über die zwei Jahre in Eindhoven haben wir uns auf dem Platz gut kennengerlernt, aber auch privat hilft er mir. Wenn etwas ist, kann ich ihn immer fragen. Das ist ein Riesenvorteil."

… Roger Schmidt und Oliver Glasner: "Roger Schmidt will aktiven, intensiven Fußball spielen: hohes Pressing, schnelle Ballgewinne, kurze Wege zum Tor. Auch ich möchte, dass man schnell umschaltet, viele freie Räume bekommt und schnell im Pressing ist. Das passt gut. Roger Schmidt hat ja auch eine Zeit lang zusammen mit Oliver Glasner gearbeitet (in Salzburg, Anm. d. Red.), da gibt es viele Parallelen. Deswegen ist das für mich eine sehr gute Sache."

… eine mögliche Rückkehr in die Nationalelf: "Wenn man einmal diese Luft geschnuppert hat, möchte man da gerne wieder hin. Ich war zweimal dabei. Beim ersten Mal endete es mit dem 0:6 in Spanien nicht so schön, aber davor es eine sehr gute Zeit (3:1 gegen Ukraine, 1:0 gegen Tschechien, Anm. d. Red.). Die Bundesliga steht auf jeden Fall mehr im Fokus. Wenn man da gute Leistungen zeigt, hat man immer wieder die Möglichkeit, sich anzubieten. Das ist natürlich ein Ziel von mir."