Max im Anflug: Blüht der Linksverteidiger bei der Eintracht auf?

Seit dem Abgang von Filip Kostic im vergangenen August überzeugte links im 3-4-2-1 kein Frankfurter Profi nachhaltig. Nun soll Eindhovens Philipp Max die Schwachstelle beheben.

Noch sind letzte Details zu klären, über einen Wechsel an den Main besteht aber grundsätzlich Einigkeit. Der 29-Jährige soll zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen werden.

Fünf Jahre spielte Philipp Max beim FC Augsburg, ehe er vor knapp zweieinhalb Jahren in die Eredivisie wechselte und im November 2020 sogar drei A-Länderspiele für Deutschland bestritt. Vor allem in seiner ersten Saison in Eindhoven glänzte er regelmäßig und schaltete sich viel ins Spiel nach vorne ein, wettbewerbsübergreifend erzielte Max sechs Tore und bereitete zwölf Treffer vor. Anschließend spielte er zwar noch immer häufig von Beginn an, konnte die starken Leistungen aus seiner Premierensaison jedoch nicht mehr konstant bestätigen.

Laut kicker-Korrespondent Jan Leerkes lag das auch daran, dass er systembedingt (4-2-3-1 statt 4-2-2-2) nicht mehr so viele Freiräume im Spiel nach vorne genoss. Ab der Saison 2021/22 spielte der kürzlich zum FC Liverpool gewechselte Überflieger Cody Gakpo regelmäßig als Linksaußen vor Max. Hinzu kommt, dass sich der Brasilianer Mauro Junior im internen Ranking an Max vorbeigearbeitet hatte und jetzt nach einer längeren Verletzungspause wieder fit ist. Offenbar steht außerdem Linksverteidiger Patrick van Aanholt (Galatasaray) kurz vor einem Wechsel zur PSV.

Max würde wieder auf Götze treffen

Dass Max in Frankfurt eine neue Herausforderung sucht, erscheint somit folgerichtig. Der Wechsel könnte sich als Win-win-Situation erweisen. Da die Eintracht im 3-4-2-1 auf jeder Außenbahn nur mit einem Schienenspieler agiert, könnte Max seinen Offensivdrang künftig wieder voll ausleben - und im Frühherbst seiner Karriere noch einmal aufblühen? In Mario Götze träfe er bei der SGE auf einen früheren Mitspieler, der ihm auch sportlich die Eingewöhnungszeit verkürzen könnte, schließlich agiert der 30-Jährige halblinks im offensiven Halbraum. Götze war wie Max 2020 nach Eindhoven gekommen.

Geht Pellegrini? - St. Juste kommt wohl nicht

Wie die "Bild" zuerst berichtete, soll nach der Saison eine Kaufverpflichtung greifen, die Ablöse bei unter zwei Millionen Euro liegen. Das deckt sich mit kicker-Informationen. Möglich ist, dass der von Juventus Turin ausgeliehene Linksverteidiger Luca Pellegrini die Eintracht noch verlässt, allerdings zeichnete sich das am Montagabend noch nicht ab. Ein Innenverteidiger wird in dieser Transferperiode wohl nicht mehr verpflichtet, der von einigen Medien ins Spiel gebrachte frühere Mainzer Jeremiah St. Juste (Sporting Lissabon) wäre zwar eine Top-Verstärkung, wird nach kicker-Informationen aber nicht kommen.