Max fehlt der Eintracht "bis auf Weiteres"

Der ob der SGE-Defensivleistungen angesäuerte Oliver Glasner muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Konstante Philipp Max fällt aus.

Die Stimmung bei Eintracht Frankfurt könnte besser ausfallen, doch die aktuellen Nachrichten tragen nicht dazu bei. Am Mittwoch gaben die Hessen den ablösefreien Abgang von Daichi Kamada bekannt, am Donnerstag folgte eine Verletzungsmeldung: Philipp Max hat sich demzufolge eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Er falle "bis auf Weiteres" aus, heißt es vom Tabellensiebten recht vage. Seit seinem Wechsel aus Eindhoven im Winter gehörte Max zu den klaren Stammkräften im Team, kommt angesichts der schwachen SGE-Phase auf einen durchwachsenen kicker-Notenschnitt von 3,56.

Knauff mit guten Karten auf einen Startplatz

Für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Trainer Oliver Glasner, in den vergangenen Wochen regelmäßig höchst unzufrieden mit seiner Abwehr, also anders aufstellen.

Max' Platz links vor der Abwehr-Dreierkette dürfte entweder Ansgar Knauff oder Christopher Lenz einnehmen. Knauff wäre aber auch auf der rechten Seite ein Kandidat, um - wie zur Halbzeitpause gegen Leverkusen - den zuletzt wackligen Aurelio Buta abzulösen.