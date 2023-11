Max Entrup und die Regionalliga-Truppe des ÖFB

Lukas Hinterseer (13 Länderspiele)

Mit acht Toren in zwölf Spielen zeigte der 20-Jährige beim in die Westliga abgestiegenen FC Wacker Talent für mehr. Leihen zum FC Lustenau und zur Vienna blieben unspektakulär. Erst 2013/14 profilierte er sich zurück in Tirol in der Bundesliga, was Marcel Koller 2013 mit dem Debüt gegen die USA honorierte. GEPA pictures