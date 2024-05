Max Beneke und "der krönende Abschluss"

Am vergangenen Wochenende hätte der VfL Potsdam in Lübeck den Aufstieg perfekt machen können. Das 28:28-Unentschieden reichte allerdings noch nicht aus. Beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen den TV Großwallstadt hat das Team um Trainer Bob Hanning weiter alles in eigener Hand.

Max Beneke kann am Samstag mit dem VfL Potsdam den Aufstieg in die erste Liga perfekt machen. FOTO LAECHLER