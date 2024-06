Max Beneke mit Operation

Mit einem beeindruckenden Wert von 291 Treffern konnte Max Beneke neben dem Aufstieg des 1. VfL Potsdam auch die Torschützenkrone feiern, bei der Mannschaftsfahrt fehlte das Rückraumtalent, das nächste Saison zu den Füchsen Berlin zurückkehrt, allerdings aufgrund einer Operation.

"Ich wurde gerade in Augsburg am rechten Knie operiert und konnte leider deshalb nicht mit", erklärte Max Beneke gegenüber bild.de unter der Woche sein Fehler bei der Potsdamer Meistersause in Spanien. "Der Außenmeniskus hatte einen kleinen Riss und musste geglättet werden und da ich zur Vorbereitung bei den Füchsen richtig fit sein will, wollte ich den Eingriff so schnell wie möglich nach der Saison hinter mich bringen."

Statt Sommerurlaub steht für Max Beneke im Sommer somit zunächst eine Reha an. Trainingsstart der Füchse Berlin ist in gut vier Wochen am 18. Juli. Der U21-Weltmeister kann sich dabei vollends auf den Verein konzentrieren: Der Torschützenkönig der 2. Bundesliga steht nicht im erweiterten 35er-Kader von Alfred Gislason für Olympia, kann so auch nicht nachnominiert werden.

In der vergangenen Spielzeit spielte er mit Zweitspielrecht vornehmlich für Potsdam, war mit seinen Treffern einer der Garanten für den Aufstieg. Das Doppelspielrecht ist nach dem Aufstieg keine Option mehr, bereits bevor dieser perfekt war, stand aber seine Rückkehr nach Berlin fest. Dort will er sich nun in der kommenden Saison auch für weitere Auftritte im DHB-Trikot empfehlen.

Im April 2023 gab der junge Rückraumspieler im Rahmen des EHF Euro Cups gegen Schweden sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Wenige Monate später feierte er mit der U21-Nationalmannschaft den WM-Titel auf heimischen Boden. "Seine Entwicklung ist phänomenal", sagt sein großer Förderer Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse Berlin war in Potsdam auch sein Trainer. Das zeigt auch die Auszeichnung als "Nachwuchsspieler der Saison der 2. Liga".

