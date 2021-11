Mavs zittern in San Antonio - Sixers bremsen Bulls - Schröder schlägt Wagner

Reihenweise Zittersiege und gebremste Euphorie: Das Wichtigste vom vollgepackten Mittwoch in der NBA.

Ausnahmsweise nicht der alleinige Matchwinner: Luka Doncic. NBAE via Getty Images

Dass dank neuer Regeln deutlich weniger Fouls gepfiffen werden, macht sich am besser gewordenen Spielfluss und weniger Scoring in der NBA bemerkbar. James Harden etwa, bis zuletzt ein Meister im Foulziehen, profitiert nicht vom wieder etwas rauer gewordenen Spiel, erzielte am Mittwoch (Ortszeit) beim 117:108-Sieg seiner Brooklyn Nets gegen Atlanta "nur" 16 Punkte, legte dafür aber elf Körbe auf.

Wie man mit dem neuen Regelwerk besser umgeht, zeigt Routinier DeMar DeRozan, der für sein neues Team zum dritten Mal in Folge über 30 Punkte (dieses Mal 37) auflegte. Das half seinen euphorisierten Chicago Bulls in Philadelphia diesmal jedoch nicht, denn die Sixers gewannen 103:98, beendeten den Lauf der Gäste und zogen bei der Saisonbilanz (6:2) gleich. Seth Curry war mit 22 Punkten bester Werfer bei Philly.

Dallas und Memphis gewinnen knapp - Boston schlägt Orlando

Apropos bester Werfer: Der hieß bei den Dallas Mavericks ausnahmsweise mal nicht Luka Doncic. Der Slowene (23 Punkte) wurde beim Zittersieg der Mavs in San Antonio (109:108) von Teamkollege Jalen Brunson (33) übertrumpft. Dallas kletterte durch den Sieg beim texanischen Nachbarn auf Rang drei der Western Conference.

Dicht dahinter lauern die Memphis Grizzlies, die sich zum zweiten Mal in Folge gegen Denver behaupten konnten und es beim 108:106 ähnlich spannend machten wie die Mavericks. MVP Nikola Jokic überragte mit 34 Zählern, auf der Gegenseite punkteten vier von fünf Startern jedoch zweistellig. Ja Morant riss das Spiel mit spektakulären Layups mal wieder an sich.

Das deutsche Duell zwischen Dennis Schröder und Franz sowie Moritz Wagner ging an den Braunschweiger. Schröder verhalf den Celtics von der Bank kommend mit acht Punkten, vier Rebounds und drei Assists zum 92:79-Sieg gegen das junge Team aus Orlando. Franz Wagner kam nach seiner jüngsten Gala dieses mal nur auf neun Zähler, Moritz in nur neun Minuten Spielzeit auf drei.