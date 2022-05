Mavs verlieren deutlich - Miami baut Führung aus

Vorjahres-Finalist Phoenix hat auch das zweite Heimspiel gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Philadelphia tat sich ohne Joel Embiiid schwer und unterlag ebenfalls.

Dass Luka Doncic 35 Punkte auflegt, ist selbst in den Play-offs längst irgendwie normal geworden. In Spiel zwei der Western Semis waren sie jedenfalls nicht genug, Dallas unterlag mit 109:129 in Phoenix. Die Suns, Vorjahres-Finalist, konnten sich beim deutlichen Sieg einmal mehr auf die starken Devin Booker (30 Punkte) und Chris Paul (28 Punkte, acht Assists, sechs Rebounds) verlassen.

Vor allem in der zweiten Hälfte gaben die Mavs, die die nächsten beiden Partien vor heimischer Kulisse bestreiten werden und gewinnen sollten, das Spiel aus der Hand. Phoenix glänzte einmal mehr durch Effizienz, verwandelte im achten Play-off-Spiel hintereinander mindestens 50 Prozent der Würfe aus dem Feld.

Wie die Suns sind auch die Miami Heat auf 2:0 davongezogen. Ohne den verletzten Superstar Joel Embiid hatten die Philadelphia 76ers beim 103:119 erneut das Nachsehen, da halfen auch 34 Zähler von Tyrese Maxey am Ende nicht. Bam Adebayo (23 Punkte, neun Rebounds) und Jimmy Butler (22 Punkte, zwölf Assists) waren die Matchwinner.