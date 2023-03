Mavs verlieren beim Kleber-Comeback - Jokic macht die 100 voll

Maxi Kleber ist mit einem krachenden Dunking auf die NBA-Bühne zurückgekehrt, die nächste Niederlage der Mavs konnte er nicht verhindern. Spiel eins ohne LeBron endete für die Lakers ungut.

Back in Business: Maxi Kleber im American Airlines Center in Dallas. NBAE via Getty Images

Mehr als zwei Monate war Maxi Kleber nicht im Geschäft. In der Nacht zum Mittwoch (MEZ) gab der Würzburger sein Comeback - und heimste sich trotz einer 122:124-Heimniederlage gegen die Indiana Pacers ein dickes Lob seines Kumpels Luka Doncic ein. "Er hatte ein großartiges Spiel, es war das erste. Er wird uns wirklich helfen", sagte Geburtstagskind Doncic, nun 24 Jahre jung. Der Slowene stemmte sich mit 39 Punkten mit aller Macht gegen den nächsten Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz. Kleber (neun Punkte, zwei Assists, ein Block) selbst hatte dem Spiel mit einem frühen und mächtigen Stopfer gleich das nötige Feuer verliehen.

Am Ende reichte es nicht. Tyrese Haliburton entschied das Duell der "Birthday Boys" - der jetzt 23-Jährige wurde an einem 29. Februar geboren - knapp für sich. Der All-Star der Pacers, bei denen Daniel Theis nicht zum Zug kam, sammelte 32 Zähler auf Seiten der von Ex-Mavs-Meistercoach Rick Carlisle trainierten Gäste. Dallas fiel durch die zweite Niederlage in Reihe auf 32:31 ab und rutschte aus den Top 6 der Western Conference raus. Indiana (28:35) ist im Osten Zwölfter.

Lakers verlieren ohne LeBron - Double-Double Schröder

Die Los Angeles Lakers haben das erste Spiel nach der Fußverletzung von LeBron James verloren. Gegen die Memphis Grizzlies unterlag der Rekordmeister in einer lange ausgeglichenen Partie 109:121. Für die Lakers (29:33, 12. im Westen) um Dennis Schröder (zehn Punkte, zehn Assists) war es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen - und ein Rückschlag im Kampf um einen Platz in den Play-offs. Bei den Grizzlies (37:23, 2. im Westen) legte einmal mehr Ja Morant mit 28 (!) seiner 39 Punkte im dritten Viertel den Grundstein zum Sieg.

An der Spitze im Westen holten die Denver Nuggets ein souveränes 133:112 gegen die Houston Rockets, Jamal Murray kam auf 32 Punkte, Nikola Jokic verbuchte mit 14 Punkten, elf Rebounds und zehn Vorlagen sein 100. Triple-Double. Der MVP-Anwärter bekam danach den Spielball geschenkt.

Bucks stehen bei 15 am Stück

Im Osten verlängerten die Milwaukee Bucks ihre Serie auf nun 15 Siege am Stück, kein anderes Team ist derzeit so formstark. Sie holten ein 118:104 gegen die Brooklyn Nets, bester Mann war wie so oft Giannis Antetokounmpo mit 33 Zählern und 15 Rebounds.

Nach wiederum 16 Niederlagen in Serie stoppten die von Trainerlegende Gregg Popovich gecoachten San Antonio Spurs durch ein 102:94 bei den Utah Jazz den freien Fall. Die Atlanta Hawks verloren das erste Spiel unter ihrem neuen Head Coach Quin Snyder mit 116:119 gegen die Washington Wizards.