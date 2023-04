Mavs hoffen weiter auf das Play-In-Turnier - Rückschlag für die Lakers

Die Dallas Mavericks haben im Kampf um das letzte Ticket für das Play-In-Turnier einen wichtigen Sieg gefeiert und dürfen weiter hoffen. Die Los Angeles Lakers können dagegen gegen ihren Stadtrivalen einfach nicht mehr gewinnen.

Eine Klatsche im Stadtduell mit den Los Angeles Clippers hat die Siegesserie der Los Angeles Lakers in der NBA gestoppt und dem Rekordmeister einen empfindlichen Dämpfer verpasst. Durch das 118:125 am Mittwochabend (Ortszeit) verpasste das Team um Superstar LeBron James und Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder den Sprung auf einen direkten Play-off-Platz.

Die Clippers haben dagegen nun wie Titelverteidiger Golden State Warriors 42 Siege und 38 Niederlagen und bei noch zwei ausstehenden Partien in der Hauptrunde gute Chancen auf die direkte Play-off-Teilnahme. Die Lakers belegen Rang sieben in der Western Conference, ihnen droht der Umweg übers Play-In-Turnier, um sich für die Play-offs zu qualifizieren.



Für die Clippers war es der elfte Sieg gegen die Lakers in Serie. Mit 27 Punkten war Norman Powell bester Werfer für das Gewinner-Team, Russell Westbrook erzielte gegen sein Ex-Team - der Point Guard lief in den ersten 52 Spielen der Saison im Lakers-Trikot auf - 14 Punkte. Bei den Lakers verbuchte LeBron James am Ende wertlose 33 Punkte, Schröder kam in nur 13 Minuten auf dem Platz auf lediglich einen Korb und zwei Punkte.

Dallas Mavericks hoffen weiter auf das Play-In-Turnier

Die Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber haben durch den 119:123-Sieg gegen die Sacramento Kings weiter Hoffnungen auf Rang zehn und die Teilnahme am Play-In-Turnier. Das Team ist gleichauf mit den Oklahoma City Thunder (38 Siege und 42 Niederlagen). Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn ermitteln jeweils zwei Play-off-Teilnehmer in den beiden Conferences.

Fleißigster Punktesammler der Texaner war Kyrie Irving, der 19 seiner 31 Punkte im vierten Viertel erzielte. Luka Doncic legte ein Double-Double mit 29 Zählern und 10 Rebounds auf. Dallas lag im dritten Viertel bereits mit 13 Punkten im Hintertreffen, dank einer starken zweiten Halbzeit der beiden Superstars gelang den Mavs doch noch das Comeback.

Die Milwaukee Bucks und die Denver Nuggets haben unterdessen ihren Heimvorteil in den Play-offs sicher. Die Bucks holten ein 97:93 gegen die Toronto Raptors und sind fix Erster der Eastern Conference. Die Nuggets profitierten von der 131:138-Niederlage der Memphis Grizzlies bei den New Orleans Pelicans und können nicht mehr von Rang eins im Westen verdrängt werden. Die Pelicans sind nun gleichauf mit den Lakers.



Ebenfalls sicher ist Rang drei der Philadelphia 76ers hinter den Boston Celtics im Osten. Die Sacramento Kings sind nach der Niederlage gegen die Mavs sicher Dritter im Westen.