Mavs brechen im vierten Viertel ein - Mini-Lauf der Magic wieder vorbei

39 Punkte von Luka Doncic und eine zwischenzeitliche 20-Punkte-Führung reichten den Dallas Mavericks nicht zu einem Sieg gegen dezimierte Cavaliers. Der kleine Lauf der Orlando Magic mit dem Wagner-Duo ist vorbei. Dennis Schröder kam für die Raptors von der Bank - und durfte jubeln.

Trotz 24 Punkten von Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist die kleine Erfolgs-Serie der Orlando Magic vorbei. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie haben die Magic am Mittwoch (Ortszeit) mit 92:112 (46:52) gegen die Philadelphia 76ers verloren - obwohl die Sixers erneut auf den amtierenden MVP Joel Embiid (Knöchelverletzung) verzichten mussten.

Dafür überzeugte die Defense der Gäste. Philly hielt Orlando bei einer Wurfquote von 39,2 Prozent, die 92 erzielten Punkte waren die niedrigste Punkteausbeute der Magic in der bisherigen Saison. Wagner war Top-Scorer des Teams aus Florida, traf allerdings nur einen seiner fünf Dreierversuche. Paolo Banchero (19, 6/21 FG, 1/8 Dreier) hatte noch mehr Probleme mit der Effizienz. Moritz Wagner kam nur auf zwei Punkte und zwei Rebounds. Mit 18 Siegen aus 30 Partien ist Orlando dennoch auf einem Play-off-Rang.

Raptors gewinnen mit Schröder als Sixth Man

Ein klares 132:102 (59:50) gab es für Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder und den Toronto Raptors bei den Washington Wizards. Der gebürtige Braunschweiger kam in der US-Hauptstadt erstmals in dieser Saison von der Bank, nach zuletzt acht Niederlagen aus zehn Spielen wollte Raptors-Coach Darko Rajakovic etwas Neues ausprobieren und Scottie Barnes noch mehr Möglichkeiten als Ballhandler geben. Der 22-Jährige kratzte an einem Triple-Double (20 Punkte, zwölf Rebounds, acht Assists), Schröder steuerte neun Punkte und zehn Assists beim klaren Auswärtssieg der Kanadier bei, bester Scorer war O.G. Anunoby (26). Mit zwölf Siegen bleiben die Raptors dennoch hinter den begehrten Play-off-Plätzen.

Center Isaiah Hartenstein kassierte mit Play-off-Anwärter New York Knicks im 30. Saisonspiel die 13. Niederlage. Beim 120:129 (60:69) bei den Oklahoma City Thunder fand das Team aus dem Big Apple keine Antwort auf das Thunder-Duo Shai Gilgeous-Alexander und Jalen Williams. Die beiden Top-Spieler kamen jeweils auf 36 Punkte. Hartenstein erzielte vier Zähler und holte neun Rebounds.

Die Suns kehrten nach dem enttäuschenden Auftritt am Christmas Day (114:128 gegen die Mavericks) immerhin wieder in die Erfolgsspur zurück. In Houston gewann das Team von Kevin Durant mit 129:113, KD steuerte mit 27 Punkten, zehn Rebounds und 16 Assists ein Triple-Double bei.

Fünf Minuten ohne Punkt: Mavs brechen ein

Ohne den seit Anfang November wegen einer Zehenverletzung fehlenden Maxi Kleber unterlagen die Dallas Mavericks den Cleveland Cavaliers trotz einer 20-Punkte-Führung vor der Pause mit 110:113 (69:54). Im vierten Viertel brach Dallas ein, die Hausherren trafen gegen dezimierte Cavs - es fehlten unter anderem die drei Stars Donovan Mitchell, Darius Garland und Evan Mobley - im Schlussabschnitt nur noch neun ihrer 24 Wurfversuche, fünf Minuten lang blieb Dallas komplett ohne Punkt.

So drehte Cleveland angeführt von Caris LeVert (29 Punkte, 15 davon im letzten Viertel) doch noch das Spiel. 39 Zähler von Mavs-Superstar Luka Doncic waren zu wenig. Dabei traf er 14 von 29 aus dem Feld und drei von zehn von der Dreierlinie, zusätzlich sammelte er sieben Rebounds und sechs Assists. Wenige Stunden zuvor gab das Team bekannt, dass der Verkauf eines Großteils der Anteile von Teambesitzer Mark Cuban an die Adelson- und Dumont-Familien offiziell von der NBA bestätigt wurde. Cuban bleibt aber als Boss der Basketball-Operations-Abteilung an Bord.