Mavropanos: Mislintat und der Vergleich mit Lucio

Er brachte den zweiten Saisonerfolg des VfB Stuttgart mit einem Solo zum 2:0 maßgeblich mit auf den Weg: Konstantinos Mavropanos, der anschließend aus berufenem Munde großes Lob erhielt.

"Wir haben sehr, sehr gut gespielt", befand Sven Mislintat nach dem 3:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag bei "Sky". Dass in Abwesenheit verletzter Offensivkräfte wie Sasa Kalajdzic oder Silas Abwehrspieler für gleich zwei der drei Treffer der Schwaben verantwortlich waren, freute den VfB-Sportdirektor umso mehr: "Ich denke, wir haben zwei nicht so schlechte Innenverteidiger-Tore gesehen. Dieser maximale Teamspirit zeichnet uns auch aus. 'Kempi' (Marc Oliver Kempf, der das erste Stuttgarter Tor erzielte; d. Red.) ist unser bester Torschütze zu diesem Zeitpunkt."

"Wenn es Richtung Lucio geht ..."

Für das zweite Tor war dann allerdings Mavropanos verantwortlich, der den Treffer nach einem fulminanten Solo über die rechte Seite sehenswert erzielte. "'Dimos' (Mavropanos; d. Red.) ist einer der Prototypen dessen, was diese Mannschaft ist: Immer arbeitend, sie wollen gewinnen, sich immer verbessern. Auch wenn es nicht so läuft, wird nichts negativ, sondern es wird in der Analyse gut miteinander gesprochen und der Kopf nach vorne gerichtet", lobte Mislintat, der lächelnd anfügte: "Ich habe schon beim Ballgewinn gedacht, dass es klappen könnte, wenn der Junge jetzt ins Laufen kommt."

Angesichts der raumgreifenden Schritte und des enormen Zugs zum Tor sah sich Mislintat sogar an einen prominenten Vorgänger von Mavropanos in der Bundesliga bemüßigt. "Lasst uns nicht von Außenverteidiger sprechen, aber wenn es Richtung Lucio geht, ist es ja auch in Ordnung", spielte der 48-Jährige darauf an, dass Mavropanos zwar seinen Treffer gegen Hoffenheim von außen kommend erzielte, aber wie einst der Brasilianer Lucio gelernter Innenverteidiger ist.



Kaufpflicht greift bei Klassenerhalt

Angesichts des Treffers und des allgemeinen Auftretens des Griechen lässt Mislintat kaum Zweifel aufkommen, dass Mavropanos, der derzeit noch bis zum Saisonende für eine Leihgebühr von 500.000 Euro vom FC Arsenal ausgeliehen ist, dem VfB auch längerfristig erhalten bleibt: "Wir haben eine Kaufverpflichtung von drei Millionen bei Klassenerhalt und eine freie Kaufoption, sollten wir unser Klassenziel nicht erreichen. Also in beiden Fällen hätten wir die Chance, ihn zu nehmen. Ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert", so Mislintat mit einem Grinsen.