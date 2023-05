Mavropanos fällt aus - nicht nur in Berlin

Während sich Waldemar Anton und Tiago Tomas für die Partie in Berlin gegen Hertha zurückgemeldet haben, muss Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß auf Atakan Karazor und Konstantinos Mavropanos verzichten.

Die Tränen, die der Grieche nach seiner Auswechslung gegen Frankfurt auf der Bank verdrückte, haben doch nicht getäuscht. Mavropanos, der beim Aus im Pokalhalbfinale gegen die Eintracht (2:3) nach einer Unterschenkelverletzung ausgewechselt werden musste, ist raus.

"Er fühlt sich eigentlich schon wieder besser, konnte auch schon besser gehen als gestern", erklärt Hoeneß, dessen Hoffnung auf eine Genesung des Spielers sich nicht bewahrheiten sollte. "Dinos steht morgen nicht zur Verfügung." Und schlimmer noch. "Aller Voraussicht nach auch nicht im nächsten Spiel", wenn der VfB am Sonntag darauf Bayer Leverkusen erwartet. Die in der Zweikampfsituation unscheinbar wirkende Verletzung stellte sich als "kleiner Einriss einer Membran durch einen harten Schlag auf den Muskel am Schienbein" heraus.

Hoeneß setzt auf bewährtes Trio

Ohne den griechischen Nationalspieler wird der Chefcoach auf das bewährte Abwehrtrio mit Hiroki Ito, Dan-Axel Zagadou und Waldemar Anton bauen, der am Mittwoch allerdings ebenfalls vorzeitig vom Platz regelrecht rennen musste. Eine Magenverstimmung, die den Innenverteidiger schon Tage vorher geplagt hatte, meldete sich erneut zurück, soll allerdings jetzt wieder auskuriert sein. "Gestern war die Rückmeldung positiv. Aber ich werde heute und morgen nochmal mit ihm sprechen, was möglich ist." Gar keine Sorgen macht mehr Tiago Tomas, der als dritter Pokal-Pechvogel vorzeitig angeschlagen in der Kabine verschwand. "Ich gehe davon aus, dass er heute normal mittrainieren kann und zur Verfügung stehen wird."

Er ist eine wichtige Stütze auf dem Platz, ein Führungsspieler. Swbastian Hoeneß über Atakan Karazor

Ein anderer Ausfall, der die Schwaben hausgemacht ereilt, betrifft Atakan Karazor. Der Defensivmann hatte sich, wie so oft, nur diesmal zurecht mit Gelb und zusätzlich mit eine Gelbsperre bestraft, gegen Gladbach den Ball nach des Schiedsrichters Pfiff geschnappt und diesen zwecks Spielverzögerung wieder zum Gegner zurückgeworfen. Eine Unart mit Folgen. "Das schmerzt, weil ich Ata in den Spielen, in denen ich ihn gecoacht habe, als sehr positiv erlebt habe", erklärt Hoeneß. "Er ist eine wichtige Stütze auf dem Platz, ein Führungsspieler, aber auch fußballerisch hat er viele gute Dinge gemacht." Dennoch will der 40-Jährige nicht klagen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir den Kader für solche Situationen haben und das auffangen können."

Haraguchi oder Nartey als Karazor-Vertreter

Bleibt der VfB-Trainer bei seinem zuletzt gut funktionierenden 3-4-3, hätte er zwei Kandidaten als Karazor-Vertreter im Blick. "Mit Genki (Haraguchi, Anm. d. Red.) und Niko (Nikolas Nartey, Anm. d. Red.) haben wir sehr gute Optionen. Wer es am Ende sein wird, werden wir morgen sehen". Allerdings hatten beide zuletzt kaum Einsatzzeit, was zu einem möglichen Weiterdenken und zu einer veränderten Grundformation, ein 3-3-2-2 oder 3-3-2-1-1- führen könnte.