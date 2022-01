Mavericks entzaubern Warriors vor Nowitzki-Show - Irving zurück auf dem Platz

Die Dallas Mavericks haben vor der Ehrung ihres ehemaligen Basketball-Superstars Dirk Nowitzki einen wichtigen Sieg gegen Titelanwärter Golden State Warriors eingefahren. Für Franz Wagner und Dennis Schröder lief es weniger gut - und Kyrie Irving feierte sein Comeback.

Das Team des ehemaligen Nowitzki-Kollegen Jason Kidd schlug das bis dato beste Team der nordamerikanischen Profiliga NBA am Mittwochabend (Ortszeit) mit 99:82 (50:39) und legte damit eine sportliche Grundlage für die Zeremonie, bei der Nowitzkis Trikot mit der Rückennummer 41 unter das Hallendach der Arena in Texas gezogen wurde. Der 43 Jahre alte Deutsche sah bei dem Spiel live zu, auch seine Familie und viele Freunde waren vor Ort.

Nowitzkis Nachfolger Luka Doncic stach mit 26 Punkten hervor und führte die Mavericks zum Sieg. Der Slowene knickte aber kurz vor Ende des Spiels um und blieb dann draußen - die Partie war zu diesem Zeitpunkt aber bereits entschieden. Die sonst so starken Warriors erwischten vor allem offensiv einen schlechten Tag. Aufbauspieler Stephen Curry erzielte nur 14 Punkte und traf lediglich fünf seiner 24 Würfe. In der ersten Halbzeit hatte er nur einen von zehn Versuchen verwandelt.

Schröder und Wagner verlieren

Dennis Schröder hat im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr auf das Parkett mit den Boston Celtics eine Niederlage in der NBA einstecken müssen. Mit den Boston Celtics verlor der deutsche Basketball-Nationalspieler zu Hause gegen die San Antonio Spurs mit 97:99 (56:58). Schröder erzielte 15 Punkte und traf eine Minute vor Schluss zum 97:99, danach punktete aber keine Mannschaft mehr.

Schröder war beim vorherigen Spiel gegen die Orlando Magic zurückgekehrt, nachdem er sich in Corona-Quarantäne befunden und vier Partien verpasst hatte.

Franz Wagner zog mit den Orlando Magic gegen die Philadelphia 76ers mit 106:116 (59:62) den Kürzeren. Der Liganeuling kam auf 15 Zähler. Vor der Partie war Wagner zum besten Rookie des Monats Dezember in der Eastern Conference ausgezeichnet worden. Franz Wagners Bruder Moritz stand gegen Philadelphia nicht im Aufgebot.

Ungeimpfter Irving feiert Comeback

Der ungeimpfte NBA-Star Kyrie Irving hat für die Brooklyn Nets sein Saisondebüt gegeben. In einem emotionalen Moment nach dem 129:121-Auswärtserfolg gegen die Indiana Pacers überreichte Irving seinem Vater auf dem Spielfeld sein Trikot. "Es hat sich unglaublich angefühlt", sagte der 29-jährige Aufbauspieler im TV-Interview nach der Partie über seine Rückkehr. "Das betrachte ich nicht als selbstverständlich."

Nach zweieinhalb Monaten stand Irving in dieser Spielzeit das erste Mal für seine Mannschaft auf dem Parkett. Da der NBA-Star nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, wird Irving auf Grund der Richtlinien des US-Bundesstaats New York nicht in Heimspielen für Brooklyn auflaufen dürfen. Vor Saisonbeginn hatten die Verantwortlichen der Nets erklärt, auf die Dienste ihres Star-Spielers zu verzichten. Nach einem Corona-Ausbruch in der Mannschaft und auf Grund der Zwangspause vieler Spieler hatte das Team seine Meinung kürzlich geändert.

Irving erzielte bei seinem Debüt 22 Punkte. Für die Nets stehen als nächstes zwei Heimspiele an, erst am kommenden Montag (Ortszeit), dem 10. Januar 2022, kann Irving mit einem Auswärtsspiel in Portland wieder für die Nets auflaufen.