Mause will höher hinaus: Alemannia Aachen verliert seinen Top-Torjäger

Der Dienstag hat für Alemannia Aachen mit einer herben Enttäuschung auf personeller Ebene geendet: Top-Torjäger Jannik Mause hat mitgeteilt, dass er den Regionalligisten verlassen wird, um eine höherklassige Herausforderung anzustreben.

Alemannia Aachen bastelt seit Wochen eifrig am Kader der kommenden Saison, der dann idealerweise ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg in die 3. Liga mitreden soll. So lange will Jannik Mause nicht warten, den 24-jährigen Angreifer zieht es schon zur kommenden Saison in eine höhere Liga. In welche genau und zu welchem Verein, das ist noch offen, doch seit Dienstag herrscht Klarheit, dass Mause seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und somit ab Sommer nicht mehr für die Kaiserstädter auflaufen wird.

"Ich habe offene, wertschätzende und ehrliche Gespräche mit den Verantwortlichen geführt, bei denen ich nie unter Druck gesetzt wurde. Letztlich habe ich mich nach zwei wirklich sehr schönen Jahren hier nun dazu entschieden, dass ich eine höherklassige Herausforderung annehmen möchte", sagt Mause in einer Meldung, der für Aachen bislang 22-mal in 52 Regionalliga-Partien traf. Ein Abschied, der ihm offenbar nicht ganz leicht fällt: "Ich habe es geliebt, hier auf dem Tivoli mit der Mannschaft für euch Fans zu kämpfen und Spiele zu gewinnen."

Geschäftsführer Sascha Eller ist erwartungsgemäß etwas geknickt, weiß aber auch: "Es ist natürlich schade, dass ein Top-Stürmer wie Jannik in der nächsten Saison nicht mehr für uns auflaufen wird. Es ist aber klar, dass er mit seinen Scorerpunkten auch bei vielen anderen Vereinen, auch bei höherklassigen, das Interesse weckt."