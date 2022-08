Mause beschert Aachen den ersten Saisonsieg - Köln II schlägt Düsseldorf II

Am Freitag gab es am Tivoli großes Aufatmen: Alemannia Aachen hat gegen Rot Weiss Ahlen seinen ersten Dreier eingefahren. Das Duell der Zweitvertretungen entschied der 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf für sich.

Fünf Teams waren vor diesem 6. Spieltag in der Regionalliga West noch sieglos, auch Alemannia Aachen gehörte dazu. Gegen Rot Weiss Ahlen sollte am Freitagabend nun der erste Dreier her. Mit breiter Brust gingen die Alemannen von Beginn an zu Werke. Nach diversen Ungenauigkeiten im Abschluss machte es Mause in der 21. Minute besser, als er im Strafraum überlegt einschob.

Korzuschek hätte in der 53. Minute beinahe das 2:0 nachgelegt, doch auch wenn er sich im Luftkampf gegen RWE-Keeper Brüseke behauptete, die Latte stand im Weg. Brüseke hielt die Ahlener anschließend im Spiel, auf der Gegenseite war Torwartkollege Bangsow gefragt, als er in Minute 70 einen Schuss von Dej an den Pfosten lenkte. Danach feierte der Großteil der 7700 Zuschauer den ersten Saisonsieg der Alemannia.

Eröffnet wurde der Spieltag eine halbe Stunde vorher vom Reserveduell 1. FC Köln II gegen Fortuna Düsseldorf II. Schon in der 8. Minute brachte Lemperle die kleinen Geißböcke nach einer Flanke von Breuer per Kopf in Führung. Auch wenn die Kölner das stärkere Team waren, in Sachen Effizienz waren die Landeshauptstädter bis zur 35. Minute unübertroffen: Mit viel Geduld spielten sich die Fortunen um den gegnerischen Strafraum die Bälle zu, Brechmann setzte Göckan in Szene, der mit viel Tempo in den Sechzehner zog und den Ausgleich markierte.

In einer nun ausgeglichenen Partie ging die Kölner U 21 in der 72. Minute abermals in Führung. Arrey-Mbi und Mittelstädt spielten Doppelpass, und Mittelstädt vollstreckte. In der Nachspielzeit machte Schwirten nach einem Konter den Deckel drauf.

Verfolgerduell in Rödinghausen

Am Samstag geht mit sechs Partien das Gros der Teams an den Start. Dabei kann der 1. FC Düren beim SV Lippstadt 08 seinen Traumstart in der neuen Liga fortsetzen und vorerst die Tabellenspitze alleine übernehmen. Für Lippstadt setzte es, Landespokal inklusive, zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, der starke Saisonstart scheint Schnee von gestern.

Nach oben schielen auch der SV Rödinghausen und Rot-Weiß Oberhausen, für die es zum direkten Aufeinandertreffen kommt. Der SVR ist nach der jüngsten Niederlage gegen Kaan-Marienborn unter Zugzwang, soll der Kontakt zur Spitze nicht abreißen. Nach zwei Niederlagen in der Vorsaison (1:2 und 0:1) gibt es gegen die "Kleeblätter" außerdem noch einiges gutzumachen. Klar ist: Da Torhüter Tigges nach seiner Leistenverletzung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wird Ersatzmann Estevao, der auch in Kaan-Marienborn einen stabilen Eindruck hinterließ, weiterhin zwischen den Pfosten stehen. Erstmals wieder von Beginn an auflaufen könnte Mittelstürmer Marceta, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat. Oberhausen feierte unter der Woche einen 13:0-Kantersieg im Landespokal gegen Union Hamborn.

Klar verteilt sind die Rollen zwischen dem SV Straelen und den drittplatzierten Preußen aus Münster. Beim Schlusslicht schmiss zu Wochenbeginn Coach Sunday Oliseh hin. Bis auf Weiteres sind der Sportliche Leiter Kevin Wolze und Co-Trainer Adli Lachheb als Interimslösung vorgesehen, am Dienstag setzte sich das Team unter neuer Führung im Landespokal knapp in der Verlängerung durch. Wolze, der bei der Trainersuche um jeden Preis einen Schnellschuss vermeiden möchte, sieht seine Aufgabe jetzt darin, das Team wieder aufzurichten: "Die Mannschaft muss erst einmal den Kopf freibekommen, Erfolgserlebnisse sind dabei enorm wichtig." Nach wie vor ist Wolze von der Qualität des Kaders überzeugt. "Wir können spielerisch mit jeder Mannschaft in der Liga mithalten."

Zum Aufsteigerduell kommt es zwischen dem ebenfalls noch sieglosen 1. FC Bocholt und der SG Wattenscheid 09. Bei Bocholt steht weiter der Sportliche Leiter Marcus John als Interimstrainer an der Seitenlinie: "Nach dem Unentschieden gegen Wuppertal haben wir auch in Ahlen bewiesen, dass wir immer besser in der Regionalliga West ankommen. Das gibt uns Schwung", zeigt er sich zuversichtlich. Auch darüber, dass er bald einen neuen Trainer präsentieren kann. "In dieser Woche treffen wir uns mit einem dritten Kandidaten", so John. "Zum Wochenende hin werde ich mit dem Präsidium zusammensitzen, welche Lösung es werden soll. Er soll die Regionalliga West kennen, ohne aber schon für 17 Vereine gearbeitet zu haben."

Außerdem im Programm: Borussia Mönchengladbach II empfängt den Wuppertaler SV und der SC Wiedenbrück die bislang enttäuschenden Fortunen aus Köln.

Kaan auf Schalke

In der einzigen Sonntagspartie wird der aktuelle Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn mit den Talenten des FC Schalke 04 II konfrontiert. Dass er sich auch nicht von Rückschlägen aus der Bahn werfen lässt, bewies der Aufsteiger zuletzt gegen Rödinghausen, als man einen 0:1-Rückstand noch umbog. Die Schalker holten aus den letzten drei Partien nur einen Zähler.