Maul kehrt ins Osnabrücker NLZ zurück

Ronald Maul wird den SV Meppen verlassen. Den Ex-Profi zieht es zurück zu seinem Jugendverein Osnabrück.

Wie der VfL Osnabrück am Mittwoch bekanntgab, wird Ronald Maul ab 1. August im Nachwuchsleistungszentrum der Lila-Weißen im Bereich Organisation & Administration tätig sein. Dort folgt er auf Lutz Schubbert, der den Klub verlassen wird.

Maul kehrt damit an eine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Der 50-Jährige spielte einst für die Osnabrücker U 19 und schaffte im Trikot des VfL Anfang der 1990er Jahre seinen Durchbruch auf Profi-Level. Nach 77 Einsätzen für Osnabrück wechselte der gebürtige Jenaer 1995 nach Bielefeld. Es folgten Stationen beim HSV, in Rostock und in Jena, ehe Maul 2010 seine Karriere nach über 170 Bundesliga- und mehr als 130 Zweitliga-Spielen bei Rot-Weiß Ahlen beendete.

"Hohe Fachexpertise" und "wahnsinnige Lust"

In Ahlen begann der zweimalige deutsche Nationalspieler auch seine Karriere nach der aktiven Laufbahn als Sportlicher Leiter. Nach einer Zwischenstation in Gütersloh kam er 2017 schließlich zum SV Meppen, den er nun nach sechs Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer verlassen wird. "Als sich die Chance auftat, dass wir Ronald Maul für uns als Klub und das NLZ gewinnen können, haben wir diese ergriffen", wird Osnabrücks Geschäftsführer Michael Welling in einer Mitteilung zitiert. "Ronny verfügt nicht nur über eine hohe Fachexpertise, sondern kennt das NLZ aus eigener Erfahrung, versprüht wahnsinnige Lust auf die Aufgabe und ist einfach ein guter Typ."

Maul bringt "unfassbar viel Erfahrung mit, sowohl auf als auch neben dem Platz. Gerade auch durch seine administrativen, organisatorischen und wirtschaftlichen Erfahrungen als Geschäftsführer beim SV Meppen wird er eine Bereicherung für unser NLZ und den VfL in Gänze sein", ergänzt NLZ-Leiter Alexander Ukrow.

Maul erklärte: "Dorthin zurückzukehren, wo für mich quasi alles begann, macht die Aufgabe beim VfL für mich total spannend und besonders."