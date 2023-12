Maue Quoten: Krimis schlagen DFB-Pokal klar

Für die ARD war der Auftakt des DFB-Pokal-Achtelfinals kein Erfolg. Das Duell zwischen Kaiserslautern und Nürnberg bedeutete gar einen Tiefstwert für diese Saison.

Nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg am Dienstagabend zog die ARD wohl ein ähnliches Fazit wie die Wölfe: Es hätte besser laufen können. Gladbachs 1:0-Sieg nach Verlängerung verfolgten durchschnittlich lediglich 3,302 Millionen Menschen, was laut AGF-Videoforschung einen Marktanteil von 15,2 Prozent bedeutete.

Damit zog die ARD gegenüber dem ZDF klar den Kürzeren. Das "Zweite" hatte ab 20.15 Uhr eine alte Folge von "Nord Nord Mord" gezeigt und damit einen klaren Tagessieg gefeiert: 6,26 Millionen Zuschauer, 23,5 Prozent Marktanteil. Auch RTL lag mit "Bauer sucht Frau" vor der Live-Übertragung aus dem Borussia-Park.

Erwartungsgemäß noch weniger Menschen lockte die frühe Free-TV-Übertragung im DFB-Pokal vor die Fernseher: Beim 2:0-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern gegen Zweitliga-Konkurrent 1. FC Nürnberg waren lediglich 2,32 Millionen (Marktanteil: 11,4 Prozent) dabei, was die bisher schlechtesten Werte dieser DFB-Pokal-Saison sind. Auch zu dieser Tageszeit schnitt das ZDF mit dem Krimi "SOKO Köln" klar besser ab (vier Millionen Zuschauer, 21,6 Prozent Marktanteil).

Hätte die Frauen-Nationalelf mehr Zuschauer angelockt?

Zum Vergleich: Als das ZDF in der zweiten Pokalrunde ebenfalls an einem Dienstag um 20.45 Uhr Kaiserslauterns 3:2-Coup gegen den 1. FC Köln übertrug, waren im Schnitt 4,2 Millionen live am TV dabei (Marktanteil: 17,4). Noch höhere Zahlen darf das ZDF an diesem Mittwoch erwarten, wenn sich der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund zum Topduell im Achtelfinale gegenüberstehen.

Die mauen Quoten am Dienstag sind auch mit Blick auf die Frauen-Nationalmannschaft durchaus pikant. Das Nations-League-Spiel gegen Wales (0:0) hatte die ARD am Dienstag "nur" im Livestream gezeigt, was Bundestrainer Horst Hrubesch im Vorfeld kritisiert hatte. Als die DFB-Auswahl am Freitagabend gegen Dänemark mit 3:0 gewann, hatten im ZDF durschnittlich immerhin 4,298 Millionen Menschen eingeschaltet.