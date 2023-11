Mattuschkas Altglienicke-Debüt in Eilenburg misslingt - Babelsberg vorerst Spitzenreiter

Der FC Eilenburg feiert beim Altglienicke-Debüt von Torsten Mattschuka einen Überraschungserfolg. Vorerst neuer Primus ist der SV Babelsberg durch ein 2:0 gegen Chemie Leipzig. Erfolgreich verlief der Abend auch für Viktoria Berlin.

Eilenburg feiert wichtigen Sieg bei Mattuschka-Debüt

Die VSG Altglienicke konnte im ersten Spiel unter Torsten Mattuschka nicht überzeugen. In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften. Dementsprechend waren Abschlüsse Mangelware. Erstmals brenzlig wurde es in der 27. Minute. FCE-Torwart Naumann vereitelte gegen Abu-Alfa den Einschlag. Altglienicke hatte nun zwar ein leichtes Übergewicht, wusste damit aber wenig anzufangen. Gefährlich blieb einzig Abu-Alfa, dessen Schuss in der 40. Minute jedoch vor der Torlinie noch entschärft werden konnte. Eilenburg tauchte erstmals in der 43. Minute gefährlich vor dem Gästetor auf. Kasten hielt Bibakus Versuch, der nicht platziert genug war. Viel Leerlauf gab es nach der Pause. Eilenburg ließ weiterhin nicht viel zu, die VSG agierte ideenlos. Die wenigen Schüsse die aufs Eilenburger Tor kamen, entschärfte der aufmerksame Naumann. In der Schlussphase waren die Gastgeber dann sogar aktiver. Baumann scheiterte nach einem Konter noch an Kasten (77.). Besser machte es Bunge sechs Minuten später, der einen Abpraller über die Linie drückte und damit Eilenburg wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte.

Phong schießt Viktoria zum Sieg

Die Rollen waren vor dem Hauptstadtduell klar verteilt. Die kleine Hertha mit neun sieglosen Partien im Gepäck ging als Außenseiter gegen den FC Viktoria ins Rennen. Die Keskin-Elf hingegen sammelte zuletzt sieben Zähler aus drei Begegnungen und hat sich im Verfolgerfeld etabliert. Viktoria hatte in der Anfangsphase Pfosten-Pech, auf der anderen Seite scheiterte El-Jindaoui gleich doppelt. Ansonsten spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen beiden Strafräumen ab. Daran änderte sich auch nach dem Seitentausch erst einmal nichts. Phong brachte die Gäste in der 73. Minute dann allerdings in die Spur. Weil die Gastgeber auch anschließend offensiv nichts zustande brachten, blieb es beim verdienten Viktoria-Erfolg.

Babelsberg bezwingt Chemie

Chemie Leipzig erwischte den besseren Start, war zunächst giftig in den Zweikämpfen und agierte mutig nach vorne. Jedoch konnten die Gäste aus dem starken Beginn keinen Profit schlagen und brachten sich nach 18 Minuten immer wieder selbst in Bredouille. Babelsberg konnte einen schlimmen Fehlpass aber nicht bestrafen. Bei zwei weiteren Aktionen war Schlussmann Bellot zur Stelle. Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte wieder den Gästen. Klatte hielt zunächst gegen Surek, der es von der Strafraumkante versuchte (35.). Mäder verzog nach einer Ecke deutlich (41.). Hilßner köpfte eine Flanke neben das Tor (42.) und Kirsteins Abschluss konnte zur Ecke geblockt werden (45.). Auch im zweiten Durchgang war es ein offenes Spiel, gefährliche Gelegenheiten hatten jedoch Seltenheitswert. Die erste führte zur Babelsberger Führung. Der frisch eingewechselte Werbelow bediente Frahn stark, der aus kurzer Distanz einschob (66.). Chemie hatte anschließend nur noch einen Brügmann- und Wendt-Freistoß zu bieten, die Klatte entschärfte. Joker Wegener machte mit dem 2:0 schließlich den Sack zu (84.). Durch den Heimsieg sicherte sich Babelsberg zumindest bis Samstagnachmittag die Spitze der Regionalliga Nordost.