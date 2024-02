Matthias Musche: "Wir wollten, dass die Serie noch lange weitergeht"

Der SC Magdeburg verliert bei der TSV Hannover-Burgdorf - und kassiert damit die erste Pflichtspiel-Niederlage seit September 2023. SCM-Urgestein Matthias Musche hofft auf eine neue Serie seines Teams.

Matthias Musche (mit Ball) verlor mit dem SCM in Hannover. IMAGO/Jan Huebner

Nach der 27:28-Niederlage in Hannover sagte Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche bei Dyn: "Das tut natürlich verdammt weh. Wir wollten, dass die Serie noch lange weitergeht." Durch den Dämpfer verliert der SCM (36:6 Punkte) die Tabellenführung der Handball-Bundesliga an die Füchse Berlin (38:4).

Musche analysierte: "Wir haben eigentlich auch alles im Griff. Wir führen mit 22:16, obwohl wir schon in der ersten Halbzeit gar nicht so gut spielen, unnötige Fehler machen."

"Gewinnen keinen Zweikampf mehr"

Er fügte hinzu: "Dann ist es schnell erzählt: Wir machen dann keine Tore mehr, gewinnen keinen Zweikampf mehr. Wenn wir einen freien Wurf haben, verwerfen wir ihn. Dann kippt das auswärts halt leider ganz schnell."

"Ich glaube, in der ersten Halbzeit machen wir schon viele technische Fehler, auch im Tempospiel. Da können wir vielleicht auch schon höher führen und das Ding hier schließen", so der 31-Jährige.

"Versuchen, eine neue Serie zu starten"

Der Tenor: Die Magdeburger gewannen ihre Zweikämpfe nicht in der Regelmäßigkeit, wie sie es sonst tun und wie es für ihr Spiel prägend ist. Außerdem leisteten sie sich zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. "Woran das jetzt im Einzelnen liegt, das müssen wir auswerten", sagte Musche am Dyn-Mikrofon. Er kündigte an: "Jetzt versuchen wir, eine neue Serie zu starten."

Am Mittwoch (21. Februar) geht es für den SCM in der Champions League weiter. Dann ist der Titelverteidiger zu Gast bei Celje (Slowenien), ehe nächste Woche Donnerstag (29. Februar) das Topspiel gegen den FC Barcelona ansteht.