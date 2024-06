Matthias Musche: "Unter dem Strich die beste Saison aller Zeiten"

Matthias Musche wollte eine Sache direkt klarstellen. "Wir haben gekämpft wie die Schweine. Wir haben uns nichts vorzuwerfen", sagte der Routinier nach der Bruchlandung der Magdeburger Überflieger beim Final Four in Köln - bevor er schnell ergänzte: "Am Ende steht unter dem Strich die beste Saison aller Zeiten."

Matthias Musche erzielte vier Treffer im Halbfinale. IMAGO/wolf-sportfoto