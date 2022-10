Matthias Jaissle im Interview: "Es braucht auch einen Plan B, C und D"

Wie läuft eigentlich die Vorbereitung auf ein Spiel in der Champions League? Salzburgs Trainer Matthias Jaissle erklärt, wie er sein Team auf einen eher unbekannten Gegner wie Dinamo Zagreb einstimmt.

Herr Jaissle, was haben Ihre Späher über Dinamo Zagreb berichtet?

Zunächst mal, dass Dinamo in der Champions League oft anders spielt als in der kroatischen Liga, zum Beispiel auch mal mit Fünferkette hinten. Körperlich sind sie robust mit hoher technischer Qualität. Es ist eine wirklich schwer zu bespielende Truppe und wird ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Serienmeistern in ihren Ländern.

Wie gehen Sie die Vorbereitung auf ein Spiel gegen einen eher unbekannten Gegner wie Zagbreb an?

Nach der Auslosung wird zunächst geschaut: Welche Spiele ergeben Sinn, sie zu beobachten? Eher nicht gegen den Letzten in Kroatien, sondern gegen Teams, die Dinamo in allen Bereichen fordern. Dann ziehen die Scouts los, sammeln Videos und Datenmaterial für unsere Analysten.

Schauen Sie sich selbst ein Spiel vor Ort an?

Nein, das geht bei all den englischen Wochen nicht. Ich will mir aber schon einen eigenen Gesamteindruck machen, dafür sind auch komplette 90-Minuten-Videos wichtig. Die schaue ich gern daheim, allein, ohne Ablenkung. Danach dann noch viel aufbereitetes Material, Ausschnitte, die schon gegliedert sind. Es geht ja auch darum, die begrenzte Zeit als Chefcoach möglichst effizient zu nutzen.

Und dann?

Dann geht es in den Austausch mit den Co-Trainern und den Analysten und dort richtig ins Detail. Anschließend wird der Matchplan bestimmt.

Wie wichtig ist zudem Datenmaterial über den Gegner?

Die Statistiken untermauern oft den Eindruck, den man durch Videos ohnehin schon hatte.

Welche Kennzahlen sind sinnvoll für Sie?

Da sind Klassiker dabei wie die Expected Goals, aber auch: Auf welcher Höhe geschieht das Pressing, wie lange dauert es von Ballgewinn bis Abschluss, wie viele zweite Bälle werden gesammelt? Wir könnten leicht über 50 solcher Statistiken durchgehen. Aber man muss Daten auch immer kritisch beleuchten, man muss sie einordnen.

Neben Videos und Statistiken, was ist für Sie noch wichtig bei der Spielvorbereitung?

Ganz old school auch der menschliche Kontakt. Wer kann, der bemüht seine persönlichen Netzwerke und ruft vielleicht Trainer oder Spieler an, die in der Liga arbeiten oder, die schon gegen diesen Klub gespielt haben. Es geht manchmal auch um Dinge, die mit dem Spiel nur indirekt zu tun haben, etwa Eindrücke vom Stadion oder wie die Fans reagieren.

Und Sie müssen aussieben, was von all dem Sie letztlich weitergeben an die Spieler.

Das ist mein Alltag als Cheftrainer. Bei mir läuft alles zusammen, ich muss ständig filtern und fragen: Welche Faktoren aus all diesen Möglichkeiten können dabei helfen, dass wir das nächste Spiel gewinnen? Denn nur darum geht es letztlich.

Wie unterscheidet sich dieser Vorlauf gegen Zagreb etwa zu einem Spiel gegen Rapid Wien?

Grundsätzlich gehen wir alle Spieler sehr ähnlich an. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man sämtliche Spieler permanent in der Liga sieht. Was bei der Champions League dazukommt: Das sind teilweise Weltklasseteams wie zuletzt beispielsweise Chelsea.

Wie vermitteln Sie den Spielern Ihre Erkenntnisse?

Jeder hat eine App, die gefüttert wird mit Daten zum Gegner, auch zu einzelnen Spielern. Dazu gibt es eine Gegnervorstellung. In dieser Sitzung gehe ich aber auch schon auf unseren Matchplan ein, erkläre also, wie wir vorgehen wollen. Dazu gibt es separat die klassische Standardsitzung, da spricht man über Ecken und Freistöße, defensiv wie offensiv.

Meine jungen Spieler müssen daran glauben: Da geht heute was! Matthias Jaissle

Welchen Ton schlagen Sie an?

(Lacht.) Ich hoffe, einen sehr überzeugenden. Natürlich wussten meine Spieler schon vorher sehr viel über Chelsea oder Milan, zwei Schwergewichte in Europa im Vergleich zu uns. Deshalb musste ich gerade gegen diese zwei unsere Pläne auch positiv und mutig rüberbringen. Meine jungen Spieler müssen daran glauben: Da geht heute was! Das ist auch keine Frage meines Alters. Ich finde, wer über Inhalte kommt, kann überzeugen, egal ob er 18, 35 oder 62 ist.

Haben sich die Teamsitzungen im Vergleich zu Ihrer aktiven Zeit verändert?

Ralf Rangnick hat es früher nicht viel anders gemacht. Aber technisch gibt es heute ganz andere Tools, die ich auch gern nutze. Zum Beispiel animierte Spielszenen aus allen möglichen Blickwinkeln. Ich finde es auch wichtig, dass es bei der Vermittlung etwas Abwechslung gibt, so bleibt es vielleicht besser haften als das simple Abspielen von zehn Videosequenzen.

Was kommt da technisch noch?

Mal sehen. Vielleicht sind bald alle mit VR-Brillen in den Sitzungen, das wird alles sicher noch spannend. Als Trainer will ich mich da manchmal schon austoben, die Frage bleibt immer nur: Was ist sinnvoll und hilfreich?

Sind längst alle Gegner gläsern? Oder gibt es im Profifußball noch große Überraschungen bei den Spielen?

Gegen uns leider schon, weil sich die Teams hier in Österreich vor allem gegen uns oft etwas sehr Spezielles einfallen lassen. Das macht die Vorbereitung für mich nicht einfacher. Und wir haben ja auch stets unsere eigenen Ziele.

Außer Gewinnen?

Bei aller Qualität des Gegners legen wir den Fokus darauf, dass wir unseren eigenen Spielprinzipien mit einbringen. Aber gegen Teams wie Chelsea braucht es auch einen Plan B, C oder D und viele Wenn-Dann-Strategien. Da kann man nicht ständig vorne voll draufstürmen, sonst gibt es auf die Mütze. Das wissen die Jungs und setzen es ganz hervorragend um. Das ist auch ein Schlüssel dafür, warum wir dieses Jahr und auch in der letzten Saison in der Champions League ganz gut unterwegs sind und das wieder mit der jüngsten Mannschaft im Wettbewerb.

Uns wird niemand mehr unterschätzen. Matthias Jaissle

Was haben Sie aus dem Achtelfinale im Frühjahr gegen den FC Bayern gelernt? Daheim sehr gut mitgehalten, aber in München beim 1:7 chancenlos?

Das Hinspiel war ein geiler Auftritt unserer Mannschaft. Sie hat gesehen, dass wir an einem richtig guten Tag, und wenn der Gegner den nicht erwischt, sogar gegen einen FC Bayern etwas mitnehmen können, auch wenn wir spät das 1:1 kassiert haben. Das Rückspiel klammere ich etwas aus, da kam die Hälfte der Mannschaft direkt aus der Corona-Quarantäne, aber Bayern ist natürlich auch eine Weltklassemannschaft - da sind schon ganz andere Teams unter die Räder gekommen. Für dieses Jahr heißt das leider: Uns wird niemand mehr unterschätzen, das haben wir gegen Chelsea und Milan gespürt.

Und dennoch endeten beide Spiele 1:1.

Damit sind wir wirklich zufrieden. Die Spiele jetzt gegen Zagreb werden unter Umständen schon mitentscheidend sein, wer auch im Frühjahr noch europäisch dabei ist. Bei Dinamo werden sie bestimmt das gleiche sagen.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund war von Chelsea umworben und bleibt nun doch. Sie dürften erleichtert sein.

Absolut, das hat mich sehr gefreut.

Zugleich zeigt es, wie sehr die Konkurrenz offenbar nach Salzburg schaut. Ihr Vertrag läuft noch bis 2025. Mit einer Ausstiegsklausel?

(lacht) Zu Vertragsinhalten sage ich nichts. Aber klar, wer für den FC Red Bull Salzburg arbeitet, ist auch bei solch großen Vereinen inzwischen auf dem Radar. Bei Christoph war es nur eine Frage der Zeit, er macht zusammen mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer Stephan Reiter seit Jahren einen überragenden Job hier.

Auch viele Spieler ziehen ständig weiter. Im nächsten Sommer wechselt mit Benjamin Sesko der Nächste nach Leipzig. Sind Sie froh, dass so wenigstens ein Tuschelthema vom Tisch ist?

Gut, dass eine Entscheidung da ist, so kann ihn nichts ablenken. Benji besitzt enorm viel Potenzial, hatte zuletzt aber leichtere Formschwankungen, was bei jungen Spielern jedoch völlig normal ist. Der ständige Neuaufbau ist eben eine der größten Herausforderungen hier. Aber das ist auch enorm reizvoll

Interview: Martin Gruener