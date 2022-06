Matthäus zum Fall Lewandowski: "Es wird zur Trennung kommen"

Dieser Satz ließ keinen Interpretationsspielraum: "Meine Zeit beim FC Bayern geht zu Ende", sagte Robert Lewandowski (33) zu Wochenbeginn bei der polnischen Nationalmannschaft. Noch sieht der deutsche Rekordmeister dies anders, ein Angebot des FC Barcelona über 32 Millionen Euro lehnte er ab. Deutschlands Rekordnationalspieler und "Sky"-Experte Lothar Matthäus geht dennoch von einem Abschied des zweimaligen FIFA-Weltfußballers aus.

Matthäus sieht den Fall Lewandowski aus der Sicht eines Weltfußballers, der er 1990 und 1991 ebenfalls war. "Ich verstehe Lewy, der es verdient hätte, anders behandelt zu werden. Er ist zweimaliger Weltfußballer und hat für Bayern weit über 300 Tore geschossen: Mit so einem Menschen gehe ich anders um", sagte der 61-Jährige im Gespräch mit dem kicker.

Lewandowski verübelt es den Münchnern offenbar, dass sie sich mit Erling Haaland (wechselt vom BVB zu Manchester City) als Nachfolger beschäftigt haben, eine aus Vereinsperspektive logische, ja notwendige Haltung bei einem bald 34-Jährigen. Zudem boten sie statt der von Spielerseite gewünschten drei Jahre nur eine einjährige Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrags.

"Ich verstehe die Enttäuschung bei Lewy"

"Ich denke, Lewy hat es vermisst, dass man offen mit ihm redet", glaubt Matthäus und fügt an: "Bayern hat sich definitiv um Haaland bemüht, nicht nur informiert. Sein Berater Pini Zahavi ist sicher kein kleines Kaliber, andererseits verstehe ich die Enttäuschung bei Lewy. Bei solch einem Rumgeeiere muss man sich nicht wundern, dass er keine Lust mehr hat."

Für Matthäus gibt es daher nur einen Ausgang dieser Causa: "Es wird zur Trennung kommen, das kann nicht mehr gutgehen. Viele Spieler merken, dass sich die Atmosphäre im FC Bayern geändert hat und nicht mehr so gut ist wie früher." Über ein Szenario, wie es beim FCB ohne Lewandowski und eventuell auch Serge Gnabry (26, Vertrag läuft ebenfalls 2023 aus) weitergehen könnte, hat sich Matthäus Gedanken gemacht: "Wenn ich als FC Bayern die Chance hätte, Romelu Lukaku (29, FC Chelsea) und Sadio Mané (30, FC Liverpool) für Robert Lewandowski und Serge Gnabry zu verpflichten, würde ich es machen. Damit könnte man international angreifen, hätte zwei große Namen geholt."

