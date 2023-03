Matthäus: "Uli Hoeneß muss sich hinterfragen"

Diese Partie am Samstagabend elektrisiert die Massen: Borussia Dortmund reist mit einem Punkt Vorsprung als Tabellenführer zum FC Bayern. Fällt im Topspiel eine Vorentscheidung um die deutsche Meisterschaft? Lothar Matthäus spricht im kicker über die Favoritenstellung, die Stärken und Schwächen beider Teams und was ihn am FC Bayern aktuell stört.

Nicht immer einer Meinung: Lothar Matthäus (li.) und Uli Hoeneß. imago images (2)