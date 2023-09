Matthäus: Sammer stünde bereit bis zur EM - dann weiter mit Klopp

Lothar Matthäus hat eine klare Vorstellung davon, wie der DFB zurück in die Spur kommen könnte: Nach der Heim-EM 2024 wünscht er sich Jürgen Klopp als Bundestrainer, bis dahin könnte Matthias Sammer übernehmen. Laut dem 62-Jährigen stünde dieser bereit. Auch Völler sei als Lösung bis zum Turnier vorstellbar. Wichtig sei vor allem die Atmosphäre.

Lothar Matthäus ist als TV-Experte viel unterwegs in der Fußballwelt. Eine Rückkehr auf die Trainerbank sieht die Lebensplanung des 62-Jährigen nicht vor - nicht einmal die derzeit vakante Stelle als deutscher Bundestrainer könnte an diesem Entschluss etwas rütteln.

Eine klare Vorstellung davon, wie es nach der Entlassung von Hansi Flick im DFB-Team weitergehen könnte, hat Matthäus allerdings nicht. "Wenn man Jürgen Klopp nach der EM bekommen kann, dann bin ich damit einverstanden, dass man eine Lösung bis zum Sommer findet", sagte der deutsche Rekordnationalspieler beim Interwetten-Mediengespräch im Fußballmuseum in Dortmund. Und diese Lösung könnte Matthias Sammer heißen: "Er steht bereit, habe ich erfahren", sagte der gewöhnlich gut informierte Matthäus. Neben Sammer und Klopp sei auch Julian Nagelsmann einer der Kandidaten, über die man beim DFB nachdenken müsste.

Unabhängig von der konkreten Personalentscheidung sieht er den neuen Trainer in der Pflicht, das Gemeinschaftsgefühl in der Nationalmannschaft wieder zu stärken. Flick, mit dem Matthäus seit 40 Jahren freundschaftlich verbunden ist, habe dies zuletzt nicht mehr geschafft: "Die Atmosphäre hat gefehlt, Hansi hat es nicht rübergebracht", sagte der TV-Experte und nahm die durch die Amazon-Dokumentation "All or Nothing" öffentlich gewordenen Mannschaftssitzungen bei der WM in Katar als Indiz dafür.

Die deutschen Basketball-Weltmeister als Vorbild

Ganz anders seien dagegen die deutschen Basketball-Nationalspieler aufgetreten, die am Sonntag sensationell in der philippinischen Hauptstadt Manila durch einen 83:77-Erfolg gegen Serbien Weltmeister geworden sind. Er habe das Spiel im Fernsehen gesehen und sei vom Auftritt des DBB-Teams begeistert gewesen, sagte Matthäus: "Die Geschlossenheit der Mannschaft hat mich an die WM 1990 erinnert. Der Trainer ist eine Persönlichkeit. Er hat seine Mannschaft im Griff." Die Spieler hätten füreinander gefightet - nach vorne wie nach hinten. Genau das habe zuletzt im DFB-Team gefehlt. "Es geht nicht um die Qualität", sagte Matthäus, der diese im deutschen Fußball grundsätzlich vorhanden sieht. „Es geht ums Fighten. Und darum, dass der neue Trainer diese Leidenschaft aus ihnen herausholt."

Einen Schritt in diese Richtung wünscht sich der Weltmeister von 1990 bereits am Dienstag, wenn die DFB-Elf in Dortmund auf den Vize-Weltmeister Frankreich trifft - dann mit dem Interims-Trainertrio um Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner. "Ich wünsche Rudi viel Glück. Ich bin gespannt, ob ein Ruck durch die Mannschaft geht", sagte Matthäus, der auch den Spielern einen Teil der Verantwortung für die Trennung von Flick zusprach: "Alle haben zuletzt in der Nationalmannschaft schlechter gespielt als im Verein."

Völler bis zur EM? "Er könnte das selbst entscheiden"

Und wenn Völler gegen Frankreich Erfolg hat? "Dann soll Rudi Völler bis zur EM bleiben. Er könnte das doch sogar selbst entscheiden. Ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen dagegen sprechen würden. In Wolf und Wagner hat er zwei an seiner Seite, die das Fach gelernt haben. Wolf war erfolgreich im Nachwuchs und ist mit Stuttgart in die Bundesliga aufgestiegen, Wagner ist mit Unterhaching aufgestiegen. Er hat den guten Draht zu den Spielern", sagte Matthäus mit Blick auf die nur noch neun Monate entfernte EM.

Überhaupt: Wenn die Atmosphäre passe und die Ergebnisse stimmen würden, "dann ist es fast schon egal, wer da sitzt". Man dürfte eine Euphorie, so sie denn am Dienstagabend aufkomme, nicht bremsen.