Matthäus prophezeit schwierige Bayern-Saison

Lothar Matthäus rechnet mit einem "Dreikampf um den Titel". Borussia Dortmund wird dem FC Bayern gefährlich werden, als noch gefährlicher könnte sich seiner Einschätzung nach aber RB Leipzig entpuppen. Am Donnerstag erklärte Deutschlands Rekordnationalspieler, worauf er seine These stützt.

Die DFB-Spitze befindet sich in einem Umbruch, eine Verbandstätigkeit, selbst in beratender Funktion, schließt Lothar Matthäus für sich aber aus. "Die sportpolitischen Positionen sollen lieber andere bekleiden", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler am Donnerstag in Düsseldorf. "Ich habe gar keine Zeit dafür. Ich habe meine Jobs, und die machen mir viel Spaß."

Auch als Markenbotschafter für "Interwetten" ist der 60-Jährige unterwegs. Auf einer Veranstaltung des Sportwetten-Anbieters äußerte sich der TV-Experte nun nicht nur zum DFB sowie zum neuen Bundestrainer Hansi Flick ("Er wird der Mannschaft wieder ein System geben, das zu ihr passt"), sondern vor allem zu der am Freitag beginnenden Bundesligasaison. Seine Ex-Vereine Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München eröffnen die Spielzeit, Matthäus tippt auf ein 1:1.

Dass die Bayern am Saisonende mal wieder die Meisterschale überreicht bekommen, sieht der 150-malige Nationalspieler nicht in Stein gemeißelt. "Diese Saison wird nicht einfach für sie", sagt Matthäus. Beim Rekordmeister müsse sich "vieles neu finden". Dies könnte "eine Chance für die Konkurrenten sein".

Für mich ist RB Leipzig im Kampf um den Titel noch ein bisschen höher einzuschätzen als Borussia Dortmund. Lothar Matthäus

Zwar waren der BVB und RB Leipzig auch in den vergangenen Jahren "oft nah dran" am Branchenprimus, "aber sie hatten Phasen, in denen sie unnötig Punkte liegen gelassen haben. Diesmal scheinen mir beide stabiler zu sein als zuletzt", sagt Matthäus und betont: "Ich erwarte einen Dreikampf um den Titel."

Sowohl der BVB als auch RBL seien personell "in der Breite besser aufgestellt als der FC Bayern", meint Matthäus, wobei er sich durchaus noch eine Differenzierung entlocken ließ: "Für mich ist RB Leipzig im Kampf um den Titel noch ein bisschen höher einzuschätzen als Borussia Dortmund."