Matthäus: "Kolo Muani ist Bereicherung für die Bundesliga"

Auch nach dem 1:1 beim FC Bayern ist Randal Kolo Muani in aller Munde. Der Frankfurter Stürmer traf wie schon drei Tage zuvor in Freiburg sehenswert und steht nun bereits bei 19 Scorerpunkten. Damit sorgt er für ein Novum in der Bundesliga.

Zweikampf mit Alphonso Davies (re.): Eintracht-Torschütze Kolo Muani. picture alliance/dpa