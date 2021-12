Matthäus' Kimmich-These: Das sagen die Daten

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss auch im Topspiel in Dortmund auf Joshua Kimmich (COVID-19) verzichten. Doch wie schwer wiegt der Ausfall? Die Chancen für einen Dortmunder Sieg steigen jedenfalls beim Blick auf die Statistik.

"Das Mittelfeld funktioniert im Moment nicht ohne Kimmich. Er ist der emotionale Leader", sagte "Sky"-Experte Lothar Matthäus am Donnerstag bei einem Presse-Event des TV-Senders. Doch lässt sich diese Aussage vor dem Spiel in Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch belegen? Vor zwei Wochen verloren die Bayern in Augsburg überraschend mit 1:2, als Kimmich in Quarantäne war.

Ein Blick in die Statistik gibt zumindest einen Anhaltspunkt. Seit dem Champions-League-Gewinn im Sommer 2020 absolvierte der FC Bayern 71 Pflichtspiele. Kimmich verpasste davon 14 (Meniskus-OP, Quarantäne, COVID-19).

Bayerns Siegquote fällt ohne Kimmich

In den 57 Spielen mit Kimmich weist der deutsche Meister eine Siegquote von 78,9 Prozent aus. Dagegen fällt die Quote bei den Spielen ohne den Nationalspieler tatsächlich ab und beträgt "nur" noch 64,3 Prozent. Auffallend dabei ist auch die Torquote: Treffen die Bayern mit Kimmich durchschnittlich 3,2-mal pro Partie (bei 18,8 Torschüssen pro Spiel), gelingen ihnen ohne ihn "nur" noch 2,2 Treffer (14,6 Torschüsse pro Partie). So gesehen steigen die Chancen des BVB also tatsächlich leicht.

Neben Kimmich ist bei den Bayern auch dessen Mittelfeldpartner Leon Goretzka angeschlagen (Hüftprobleme). "Es wäre ein Riesenvorteil für Dortmund, wenn Goretzka nicht im Vollbesitz der Kräfte wäre", sagte Matthäus: "Wenn Kimmich und Goretzka ausfallen, zweifle ich an einem Bayern-Sieg." Im Zentrum des Mittelfelds würden Spiele entschieden. "Da spielt die Musik."

