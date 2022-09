Matthäus: "Kein Glück und keine Eintagsfliege"

Die deutsche Nationalmannschaft hat Lothar Matthäus schon als RTL-Experte begleitet, nun wird er in dieser Funktion auch die Spiele von Union, Freiburg und Köln im Europapokal verfolgen.

Im kicker-Interview sprach der Weltmeister von 1990 und DFB-Rekordnationalspieler über die Chancen der drei Bundesligisten. "Union", so Matthäus ist "der Favorit in der Gruppe, weil ich die Bundesliga höher einschätze als die portugiesische, schwedische oder belgische Liga."

Freiburgs Qualifikation für die Europa League sei "kein Glück oder eine Eintagsfliege". Und so folgert der Ex-Profi: "Wenn Teams sich in der Bundesliga oben stabilisiert haben, müssen sie damit umgehen, dass die deutschen Fans in einer Gruppenphase der Europa League, in der sie nicht auf einen Topfavoriten treffen, das Weiterkommen erwarten. Beide, Union und Freiburg, sind quasi dazu verpflichtet."

Und die Kölner in der Europa Conference League? "Köln", sagt er, "träumt ja schon immer, aber jetzt zu Recht. Weil einfach Ruhe eingekehrt ist im Umfeld, auch das ist sein Verdienst." Damit mein Matthäus Effzeh-Coach Steffen Baumgart, den er ebenso wie dessen Kollegen Christian Streich und Urs Fischer in den höchsten Tönen lobt: "Sie sind große Persönlichkeiten."

Warum er so viel von dem Trio hält, wie er über Cristiano Ronaldos Situation bei Manchester United denkt und warum er sich jetzt noch nicht auf einen Favoriten in der Europa League festlegen will, lesen Sie im Matthäus-Interview in der Donnerstagausgabe des kicker oder bereits am späten Mittwochabend im eMagazine.