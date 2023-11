Matthäus im Interview: "Musiala ist mir voraus"

Eine Bestmarke für die Ewigkeit? Seit 30 Jahren ist Lothar Matthäus (62) nun Rekordnationalspieler. Er spricht über die Bedeutung - und die Anfänge.

Wann immer man mit Lothar Matthäus über alte Zeiten redet - sein überragendes Gedächtnis lässt ihn nicht im Stich. Natürlich auch nicht, wenn es um seine Länderspielkarriere geht. In dieser Woche vor 30 Jahren wurde er mit seinem 104. Match für Deutschland alleiniger Rekordnationalspieler. Der damals amtierende Weltmeister gewann in Köln am 17. November 1993 gegen Brasilien 2:1. Es folgten 46 weitere Partien im DFB-Trikot für Matthäus. Ein Blick zurück - und voraus.

Herr Matthäus, Sie waren immer ein sehr ehrgeiziger Profi. Aber 1980, bei Ihrem Debüt, war ein Ziel wie "Rekordnationalspieler" selbst für Sie sicher weit weg?

Absolut. Natürlich hatte ich Etappenziele, aber so eines wie Weltmeister zu werden oder Rekordnationalspieler - davon träumt man ja nicht mal. Wenn man in die Nähe des Erreichbaren kommt, also an einer WM teilnimmt oder irgendwann 90 Länderspiele absolviert hat, sieht das anders aus.

Der Rekord hat 30 Jahre später noch Bestand. Wie lange noch?

Ja, das ist für mich eine tolle Geschichte, aber ich denke nicht, dass es ein Rekord für die Ewigkeit sein wird. Und das ist auch gar nicht schlimm. Dann freue ich mich für denjenigen, weil ich weiß, wie schwierig das ist, auf so viele Spiele zu kommen und so lange dabeizubleiben.

Was bedeutet es Ihnen, diesen Titel "Rekordnationalspieler" nun schon so lange zu tragen, er wird ja oft in einem Atemzug mit Ihrem Namen genannt?

Das macht mich schon stolz, klar. Es wäre ja schlimm, wenn man sagen würde, das geht einem sonst wo vorbei. Ich war 20 Jahre Nationalspieler, das sind dann im Schnitt nur siebeneinhalb Spiele pro Jahr. Das wird mal ein anderer packen, Miro Klose und Lukas Podolski sind ja recht nah rangekommen.

Manuel Neuer und Thomas Müller spielen noch, langfristig könnte Jamal Musiala mal diesen Weg mit so vielen Länderspielen gehen. Welche Generation löst Sie eher ab?

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Wenn es mal so weit ist, werden wir es sehen. Beide Generationen sind denkbar, Musiala ist mir im Verhältnis gesehen in seinem Alter tatsächlich voraus. Joshua Kimmich sollte man auch nicht vergessen.

Es hätten bei Ihnen noch mehr Länderspiele als letztlich 150 sein können.

Das stimmt, die Anfangszeit war schwierig, dann war ich zweimal schwer und länger verletzt, wurde auch eine Zeit lang von Berti Vogts nicht nominiert.

Wie ist heute Ihr Verhältnis zu Vogts?

Wir hatten unseren Disput, aber wir sind längst miteinander im Reinen. Wenn wir uns begegnen, ist zwischenmenschlich alles gut.

Während dieser Verletzungen, die Sie ansprachen, war die Nationalelf da ein besonderer Antrieb für Sie auf dem Weg zurück zu den Comebacks?

Lothar Matthäus küsst 1990 den WM-Pokal. imago

Nein. Der Antrieb war immer auf mich ausgerichtet. Nicht auf Bayern, nicht auf Inter, nicht auf die Nationalelf, nicht auf Rekorde. Ich wollte nie mit einer Verletzung die Karriere beenden. Das war meine Motivation, immer zurückzukommen. Und ich hatte Glück, in den richtigen medizinischen Händen gewesen zu sein.

Kommen wir zum besonderen Spiel gegen Brasilien vor 30 Jahren. An was erinnern Sie sich?

Es war in Köln, wir gewannen 2:1, und vorher wurde ich geehrt.

Korrekt. Das 2:1 leiteten Sie mit einem Außenristpass ein. Fast wie eine Hommage an den Kaiser, den Sie an diesem Tag als Rekordnationalspieler überholten.

Vielleicht hat es dann so sein sollen (lacht). Brasilien war natürlich ein besonderer Gegner, ein schöner Rahmen zu so einem Anlass.

Rund 13 Jahre zuvor: Ihr Debüt gegen die Niederlande bei der EM in Italien. Sie foulten Ben Wijnstekers, klar vorm Strafraum, es gab aber Elfmeter. Da wäre der VAR nicht schlecht gewesen ...

Ja, absolut. Dann wäre Jupp Derwall vielleicht auch gnädiger gewesen. Danach hat er mich - übertrieben gesagt - nicht mehr angeschaut.

In der Tat. Es dauerte 17 Monate bis zum Länderspiel Nummer zwei.

Ja, das war gegen Albanien. Und im vierten Spiel, das weiß ich noch, weil es an meinem Geburtstag war, durfte ich dann am 21. März 1982 in Brasilien erstmals von Anfang an spielen.

Bei der WM 1982 durften Sie wenige Monate später auch ran. Gegen Österreich, beim 1:0-Ballgeschiebe, wurden Sie eingewechselt. Von Ihrem Naturell her dürfte Ihnen dieses Spiel mächtig gegen den Strich gegangen sein.

Ich war froh, dass ich bei der WM dabei war. Zu diesem konkreten Spiel kann ich sagen, dass da nichts abgesprochen war, und wenn, habe ich davon nichts mitbekommen. Das hat sich so ergeben, auch wenn wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben.

Als Kontrast dazu: die WM 1990. Der Titel, Ihre Leistungen. Was darüber hinaus war speziell für Sie dort?

Einfach der Zusammenhalt im Team, der war top - und auch die Grundlage für unseren Erfolg.

Zehn Jahre später, ein unrühmliches Aus bei der EM und das Nationalmannschaftsende für Sie. War es ein Fehler, dort noch mal zu spielen, oder sagen Sie, das gehört ebenso zur Karriere?

Ich hatte keinen Freifahrtschein. Die Leistung hat gestimmt, das haben auch die Verantwortlichen so gesehen. Ich war ja nicht wegen meiner früheren Verdienste dabei. 1999, da ich hier ja gerade mit dem kicker spreche, wurde ich von euch noch als "Fußballer des Jahres" ausgezeichnet, das war sicherlich auch kein Geschenk. Mein Problem war eher eine Verletzung vor dieser EM und dass das Klima ein ganz anderes war als zum Beispiel 1990, es war schlechter.

Interview: Thomas Böker