Matthäus: "Im Ausland wartet keiner auf Moukoko"

Am Freitag rollt endlich wieder der Ball in der Bundesliga. Vor dem Re-Start äußert sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus über den Top-Hit Leipzig gegen Bayern, den Titelkampf und mehr.

Als TV-Experte bei "Sky" und RTL hat Lothar Matthäus alles rund um die Bundesliga und die Nationalmannschaft im Blick. Während seines Skiurlaubs sprach der deutsche Weltmeister von 1990 im großen Interview der Donnerstagsausgabe des kicker über spannende Personalfragen, die Zukunft des Fußballs und natürlich den späten Start aus der Winterpause. "Ich denke, es war richtig, so lange zu warten, denn das Programm war ja schon vor der WM sehr straff, speziell für die Nationalspieler. Und bei allem Respekt vor allen Profis, aber gerade um die Stars geht es, und die brauchen auch mal wieder Zeit, um ihren Akku aufzuladen. Der Kopf muss frei werden. Die Zeit", so der 61-Jährige, "konnte jetzt für eine längere Vorbereitung genutzt werden. Die längere Pause kann der Qualität der Spiele nur guttun."

Was Freiburg, der Verein, das Team und der Trainer geleistet haben, ist großartig. Warum sollte ihnen keine Überraschung gelingen? Lothar Matthäus

Am Freitag geht’s los mit dem Kracher Leipzig gegen Bayern. Und Matthäus legt sich fest: "Es ist nur ein Spiel, ja, aber ein ganz besonderes: Gewinnt der FC Bayern, wird er Meister. Wenn die Münchner nicht gewinnen, gar verlieren sollten, dann ist vor allem auch Leipzig dabei." Für den Weltmeister ein großer Verdienst von Marco Rose. "Er passt perfekt dorthin, aufgrund seiner Herkunft, auch aufgrund seiner Erfahrungen in Salzburg. Mit Max Eberl ist noch mal Kompetenz und Erfahrung hinzugekommen, das Paket passt." Wenn RB gewinnt, hält Matthäus einen heißen Dreikampf für möglich. "Union Berlin hat zwar auch begeistert, die hatte auch keiner auf dem Schirm. Aber ich denke an Freiburg! Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Was der Verein, das Team und der Trainer Christian Streich geleistet haben, ist großartig. Es gab immer mal Überraschungen, warum sollte Freiburg keine gelingen?"

Der Meistertitel wird niemandem geschenkt, auch den Bayern nicht. Nur nationale Titel sind aber nicht der Anspruch des FC Bayern. Lothar Matthäus

Die Münchner holten zuletzt zehnmal in Folge die Meisterschale, nun aber ist Robert Lewandowski weg, Manuel Neuer verletzt, Sadio Mané aktuell ebenfalls noch. Eigentlich müssten die Bayern-Verfolger sagen: jetzt oder nie! Findet auch Matthäus: "Ja, aber die anderen Vereine dürfen dann eben nicht schwächeln. Leipzig hat den Start vermasselt, Dortmund hat seine Aussetzer, Leverkusen steht auf Rang 12." Bayern aber habe eben die Qualität, um solche Ausfälle zu kompensieren. "Die Meisterschaft ist eine Pflichtaufgabe mit dieser Qualität. Auch wenn dieser Titel, das möchte ich betonen, niemandem geschenkt wird, auch den Bayern nicht." Aber: "Die Meisterschaft ist ein Muss, die Pokalwettbewerbe sind die Kür. Aber nur nationale Titel sind nicht der Anspruch des Klubs."

Im möglichen Titel-Mehrkampf hat Matthäus den BVB nicht wirklich mehr auf dem Zettel. "Die Qualität der Spieler spricht für eine höhere Platzierung als Rang 6. Sie müssen nicht Meister werden, aber sie haben viele Punkte hergeschenkt", findet der ehemalige Weltklasse-Spieler. Für Dortmunds 18-jährigen Youngster Youssoufa Moukoko, dessen Vertrag ausläuft und der mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wird, hat er einen gutgemeinten Ratschlag parat: "Er muss sich erst mal einiges erarbeiten, im Ausland wartet keiner auf ihn. Sancho, Dembelé, Pulisic - an den alten Dortmundern, und wie es ihnen ergeht, sollte sich Moukoko mal orientieren."

Im großen Interview vor dem Re-Start spricht Lothar Matthäus in der Donnerstagsausgabe (hier als eMagazine) über Neuner Harry Kane, Keeper Gregor Kobel, Bundestrainer Hansi Flick, Kraft und Tradition von Kellerkind Schalke, Rudi Völler als Nationalmannschaftsmanager, die Super League und natürlich die Chancen der deutschen Klubs im Achtelfinale der Champions League.