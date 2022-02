Matthäus: "Ich sehe Spieler, die noch nicht in München angekommen sind"

In München, im Bayrischen Hof, nahm sich Lothar Matthäus an diesem Montag im Rahmen eines Termins mit Wettanbieter Interwetten Zeit, um über die Brennpunkte beim FC Bayern zu sprechen.

Matthäus über…

…das 2:4 der Bayern in Bochum:

Glückwunsch an den VfL! Dribbling, Tunnel, Hacke, Schuss ins Dreieck - sie hatten einen Sahnetag. Allerdings hat Bayern, wie bei den weiteren Niederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte Konzentrationsprobleme. Das ist eine Einstellungssache.

…Bayerns Champions-League-Gegner RB Salzburg:

Mannschaft und Verein sind in Österreich top. Die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie mit den großen Teams in der Champions League mithalten kann. Sie haben mir in den letzten Jahren oft Spaß gemacht. Die Leistung am Wochenende bei Rapid war nicht überragend, doch sie haben gewonnen und führen die Liga überlegen an. Trainer Matthias Jaissle ist für mich ein Kandidat für die Bundesliga, ich sehe, wie begeistert die Mannschaft von ihm ist. Mit Karim Adeyemi haben die Salzburger einen Stürmer, der die Voraussetzungen zum Topstar hat. Er ist schnell, dribbelstark, durchsetzungsfähig und verfügt über einen guten Abschluss. Er steht bei Hansi Flick nicht umsonst hoch im Kurs. Mich erinnert er an Serge Gnabry, wenn er ohne Angst ins Dribbling oder in den Strafraum geht. Ich glaube, wir werden ihn bald in der Bundesliga sehen. Leipzig und Dortmund wollen ihn, und der BVB ist schon sehr weit …

…die Abwehrschwäche der Bayern:

In der Defensive sehe ich Spieler, die noch nicht in München angekommen sind. Dayot Upamecano wackelt und macht viele Fehler. Er hat in den acht Monaten bei Bayern bislang zu wenig geliefert. Er muss härter im Zweikampf werden und sein Positionsspiel verbessern. Auch Lucas Hernandez überzeugt mich nicht. Er spielt zu viel Foul und kommt oft zu spät in die Zweikämpfe. Beide haben sehr viel Geld gekostet und es wird zu Recht sehr viel von ihnen verlangt. Beide wirken unsicher und das überträgt sich auf die Mitspieler. In der Bundesliga wird dies die Pflichtaufgabe Meisterschaft nicht gefährden, für die Champions League muss die Abwehr stabiler werden. Was gegen Bochum zur Niederlage geführt hat, war schon gegen Leipzig zu sehen. Julian Nagelsmann muss und wird die richtigen Stellschrauben finden, damit nicht mehr so viele Gegentore fallen. Natürlich liegt sein Hauptaugenmerk auf der Offensive, aber vielleicht sollten die Bayern ein bisschen tiefer stehen und bisschen kompakter spielen. Besser wird es auch, wenn Alphonso Davies wieder fit ist. Gegen Bochum bestand die Abwehrkette aus vier Innenverteidigern - zu viele für meinen Geschmack. Mit Davies wäre zumindest die linke Außenbahn wieder offensiver.

…den Abschied von Niklas Süle aus München:

Es hat mich überrascht und es tut mir leid, dass Niklas Süle die Bayern verlässt. Diese Entscheidung war meiner Meinung nach keine Frage des Geldes. Sonst wäre er nicht nach Dortmund, sondern nach England gegangen. Süle fehlte beim FC Bayern die Wertschätzung. Der Verein hat nie "den Arm um den Spieler gelegt", wenn der Spieler zum Beispiel beim Thema Gewicht mal in der Kritik stand. Deswegen hat Niklas Süle wohl zu seinem Berater gesagt: "Bei Bayern gefällt es mir nicht. Ich will hier nicht bleiben." Ich bin gespannt, ob die Bayern einen ablösefreien Spieler finden, der so gut wie oder besser als Süle ist … Für Dortmund ist er eine Verstärkung, aber nur eines von vielen Mosaiksteinchen, die der BVB braucht, um den Bayern Paroli zu bieten.

…die Vertragssituation bei Neuer, Müller, Lewandowski:

Mit den "Drei Musketieren" Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski würde ich heute noch und sofort verlängern. Die drei Jungs sind Wahnsinn - mit dem, was sie geleistet haben und leisten. Und sie werden nicht schlechter: Robert Lewandowski schießt Tore am Fließband, Manuel Neuer ist wahnsinnig reaktionsschnell und Thomas Müller coacht das Team auf dem Platz, wie wir während der Geisterspiele super hören konnten. Mit diesem Trio traue ich den Bayern in den nächsten zwei, drei Jahren alles zu!

…die von Oliver Kahn mit angestoßene Debatte über Play-offs in der Bundesliga:

Grundsätzlich bin ich traditionell und liebe den Modus mit den 34 Spieltagen. Wenn die Liga aber ein Konzept findet, das mehr Spannung bringt und die Spieler nicht noch mehr belastet - warum nicht Play-offs? Ein paar Spiele mehr mit Endspielcharakter bringt so ein Modus schon.

…seinen Champion-League-Favoriten:

Chelsea, Liverpool und Manchester City. Auch die Bayern, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben und die Defensive in den Griff bekommen. Auch PSG hat Chancen, wenn die Offensive ins Rollen kommt. Wenn es eine englische Mannschaft wird, lege ich mich auf Manchester City fest. Irgendwann muss es Pep Guardiola ja schaffen.