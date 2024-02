Matteo Menges wechselt in die 2. Handball-Bundesliga: Das Nachwuchstalent macht im Sommer den Schritt vom Drittligisten TSV Altenholz in die zweithöchste deutsche Spielklasse.

Die erste Neuverpflichtung des Zweitligisten HSC 2000 Coburg für die kommende Saison steht fest: Matteo Menges wechselt vom Drittligisten TSV Altenholz in die Vestestadt.

Mit 1,85 Meter Körpergröße wird Matteo Menges vorwiegend auf der Rückraum-Mitte-Position eingesetzt. Er unterschreibt bei Coburg einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. "Er ist sehr schnell auf den Beinen und kann damit im Angriff für sich und die Nebenleute gute Situationen schaffen", so HSC-Geschäftsführer Jan Gorr.

"Er wird bei uns wertvolle Erfahrungen sammeln und wir haben das gemeinsame Ziel, Matteo auf Zweitliga-Level zu etablieren", sagt Gorr. "Ich freue mich darauf, im professionellen und ambitionierten Umfeld des HSC 2000 Coburg, mich sportlich und persönlich weiterentwickeln zu können", meint Matteo Menges.

2022 mit U18 EM-Bronze geholt

Der gebürtige Hesse bekam den Handballsport quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater Torsten Menges spielte im Tor beim TV Hüttenberg und gab die Liebe zum Sport an seinen Sohn weiter, welcher schon mit vier Jahren den Handballsport für sich entdeckt hat. Aufgewachsen in Hüttenberg ging Matteo Menges mit 15 Jahren in das Sportinternat des SC DHfK Leipzig.

2022 wechselte der 19-Jährige dann zum THW Kiel, wurde dort auch für die U18-Europameisterschaft nominiert und gewann mit Deutschland die Bronzemedaille. Nach einer Saison in der Jugendbundesliga mit dem THW Kiel wechselte der junge Rückraumspieler in die 3. Liga zum TSV Altenholz.