Mats Hummels zurück im deutschen Team

Für die kommenden Länderspiele verlässt sich der neue Nationaltrainer Julian Nagelsmann wieder auf Abwehrspieler Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 kehrt erstmals seit über zwei Jahren zurück zur deutschen Nationalmannschaft. Darüber hinaus dürfen sich auch drei Neulinge freuen.

Erstmals seit der EM 2021 kehrt Mats Hummels zurück in den Kreis der Nationalmannschaft. IMAGO/Team 2

Mit einigen Fußballern aus der deutschen Mannschaft hat Julian Nagelsmann schon eng zusammengearbeitet. Der Trainer war bei verschiedenen Bundesliga-Vereinen. Beim FC Bayern trainierte er Spieler wie Thomas Müller und Leroy Sané. Nun arbeitet er mit ihnen im Nationalteam zusammen.

Mit dem Abwehrspieler Mats Hummels hatte Julian Nagelsmann bislang nicht so viel zu tun. Das wird sich jetzt ändern. Denn am Freitag kam heraus: Mats Hummels kehrt zurück in die Nationalmannschaft. Der Verteidiger hat schon viele Länderspiele gemacht. Er wurde sogar mit Deutschland Weltmeister. Zuletzt hatte er aber nicht mehr zum Team gehört.

Auch drei Neulinge dabei

In einer Mitteilung sagte Julian Nagelsmann: "Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen." Neben Mats Hummels holte Julian Nagelsmann auch Neulinge in die Mannschaft: Chris Führich vom VfB Stuttgart, Robert Andrich von Bayer Leverkusen und Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin. Ende nächster Woche geht es für das Team auf eine Reise mit mehreren Testspielen.