Matriciani: "Kann nur jedem dazu raten"

Durch seine Vielseitigkeit hat Schalkes "Allzweckwaffe" Henning Matriciani ein ausgeprägtes Gefühl für die Bedürfnisse seiner Mitspieler auf den anderen Positionen entwickelt. Er könne "nur jedem dazu raten", über den Tellerrand hinaus zu schauen, sagt er im kicker-Interview.

Gespräch in Mittersill: Henning Matriciani (li.) mit kicker-Reporter Toni Lieto. kicker

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Trainer Thomas Reis macht kein Geheimnis daraus, dass er Henning Matriciani bedenkenlos auf jeder Position im Feld einsetzen würde. "Zur Not würde ich auch ins Tor gehen", sagt Matriciani im kicker-Interview (Montagsausgabe) und lacht. "Spaß beiseite: Ich bin ein Typ, der sich recht schnell in einer neuen Rolle einfinden kann, wenn Not am Mann herrscht. Ich denke, dass das ein großer Vorteil ist."

Auch mit Blick auf das Verständnis für die Bedürfnisse der Mitspieler. "Ich kann nur jedem dazu raten, sich mit allen Positionen intensiv zu beschäftigen, weil dadurch das Bewusstsein dafür wächst, worauf es in der jeweiligen Position wirklich ankommt", sagt Matriciani. "Theoretisch wissen Fußballer das natürlich, aber es selbst in der Praxis zu erfahren, kann nur horizonterweiternd sein."

Die Nachteile einer "Allzweckwaffe" will Matriciani nicht allzu hoch hängen. "Natürlich besteht immer die Gefahr, mal schnell wieder rauszurotieren. Aber damit gehe ich entspannt um. Meine Erfahrung ist, dass immer mal wieder Vakanzen entstehen. Ich bin dann stets gerne bereit, auszuhelfen." Er selbst fühlt sich "im defensiven Bereich am wohlsten".

Seine Vielseitigkeit war schon immer sein Plus. Mal linker Verteidiger, mal rechter, dann wieder auf dem Flügel: Schalke 04 wurde vor dreieinhalb Jahren auch deshalb auf Matriciani aufmerksam, weil er sich damals beim Regionalligisten SV Lippstadt sehr vielseitig präsentiert hatte. "Ich versuche, viel abzudecken", sagt Matriciani. "Sicher hat mir das damals in die Karten gespielt." Seinen Traum, Profi zu werden, hatte er seinerzeit "eigentlich schon abgehakt" und bereits eine Ausbildung zum Physiotherapeuten hinter sich, in dem Beruf hatte er dann bereits mehr als ein halbes Jahr gearbeitet.

Dann aber rief ihn Gerald Asamoah, damals Manager der U 23 und inzwischen Leiter der Lizenzspielerabteilung, an. "Ich habe zuerst gedacht, dass mich da jemand veräppeln will", erinnert sich Matriciani, "aber ich habe schnell gemerkt, dass es real ist und ich diese einmalige Chance unbedingt ergreifen will."

Er hat sie genutzt. Matriciani, der gar keine italienischen Vorfahren hat und dessen Nachname "Matriziani" ausgesprochen wird, wurde Profi und Publikumsliebling auf Schalke, darüber hinaus durfte er sogar schon den Adler auf der Brust tragen. Schon die Einladung zur U 21 kam in der ersten Jahreshälfte überraschend, die anschließende Nominierung für die U-21-EM erst recht - dass Matriciani dann auch noch in allen drei Gruppenspielen in der Startelf stand, macht das bisherige Matriciani-Märchen, das vermutlich noch ein paar Kapitel bereit hält, perfekt.