Mathis Häseler vor Duell mit HC Erlangen "In der Liga kann alles passieren"

Beim VfL Gummersbach warnt man vor dem nächsten Kontrahenten, auch wenn die Oberberger in den Tabelle schon neun Zähler Vorsprung auf den HC Erlangen haben.

Mathis Häseler warnt vor der Leistungsdichte in der HBL IMAGO/Maximilian Koch

"Das Spiel gegen Erlangen wird auf jeden Fall sehr schwer", mahnt VfL-Rechtsaußen Mathis Häseler vor Nachlässigkeiten: "Erlangens Abwehr spielt sehr körperlich und deshalb müssen wir versuchen sie mit unserer Schnelligkeit auszuspielen."

"Erlangen ist eine Mannschaft, die immer kämpft und nie aufgibt. Wir müssen über eine gute Abwehr in unser Tempospiel kommen", weiß der Linkshänder, wie man den Qualitäten des bevorstehenden Kontrahenten entgegnen sollte.

"Tabellenplatz sagt nichts aus"

Den letzten Sieg haben die Nürnberger vor den Niederlagen in Magdeburg (22:27) und Göppingen (29:32) mit einem wichtigen und deutlichen 28:23-Heimerfolg gegen die Rhein-Neckar Löwen eingefahren.

So steht der HC Erlangen momentan mit 19:33 Zählern auf Platz 14 und somit im Mittelfeld der Tabelle. "Der Tabellenplatz sagt nichts aus, in der Liga kann alles passieren und es ist unfassbar eng da unten. Das dürfen wir nicht unterschätzen", so Häseler.

Die Gummersbacher konnten fünf ihrer letzten sechs Duelle gewinnen und blicken zuletzt auf zwei souveräne Spiele hintereinander zurück. Dementsprechend festigen die Gummersbacher mit 28:22 Punkten weiterhin den siebten Tabellenrang.

"Das Spiel gegen Stuttgart war phasenweise sehr gut von uns. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir unsere Abwehr besser gestellt und waren über das ganze Spiel sehr effektiv im Angriff. Die Stimmung war wieder überragend und es war sehr schön wieder vor vollem Haus zu spielen", blickt der U21-Weltmeister auf die letzte Partie zurück.