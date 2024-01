Mathias Gidsel "liebt es einfach, Handball zu spielen"

Mathias Gidsel spielt bei der Handball-EM 2024 erneut groß auf. Im Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland kann der Däne - wie in den Spielen zuvor - eine Schlüsselfigur werden.

Er wurde mit Dänemark zwei Mal Weltmeister (2021 und 2023) und hatte an den Titeln großen Anteil, gewann in der vergangenen Saison mit den Füchsen die EHF European League und dominiert aktuell in der Handball-Bundesliga: Mathias Gidsel (Füchse Berlin) ist für einige Fans und Experten der derzeit beste Handballer der Welt - oder zumindest der beste Rückraumspieler.

Für den 24-jährigen Dänen steht der Spaß am Handball im Vordergrund, hat er Bock auf Handball erzählt: "Für mich geht es nicht darum, der beste Spieler der Welt zu sein. Ich möchte der glücklichste Spieler der Welt sein!"

Bundesliga-Wechsel "die richtige Wahl"

"Ich habe immer gesagt, dass ich für die Erfahrung spiele. Natürlich will ich auch gewinnen. Aber das ist es nicht, was mich antreibt. Es treibt mich an, vor 10.000 Zuschauern zu spielen. Es treibt mich an, in einer ausverkauften Arena in Flensburg zu spielen, wo alle mich hassen, weil ich gut spiele", so Mathias Gidsel in der neunten Ausgabe von Bock auf Handball.

Er erklärte: "Deshalb war es für mich einfach die richtige Entscheidung, in die Bundesliga zu wechseln und nicht nach Frankreich oder Spanien. Auch wenn viele sagen, dass der Druck und die Belastung in Deutschland sehr hoch sind. Für mich war es einfach die richtige Wahl."

Auch die Zahlen sprechen für Gidsel

Mit Druck kann Gidsel sehr gut umgehen, wie er auch in der aktuellen Saison beweist. Zusammen mit seinem Landsmann Lasse Andersson gibt der 24-Jährige bei den Füchsen Berlin im Rückraum momentan mehr oder weniger den Alleinunterhalter.

Für Mathias Gidsel scheint dieser Umstand aber keine Last zu sein - im Gegenteil: Er trumpft mit großer Spielfreude auf. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Mit 141 Treffern ist er der zweitbeste Torschütze der Liga. Dazu hat er schon 78 Tore direkt vorbereitet - der drittbeste Wert der Handball-Bundesliga.

Mit diesen Zahlen ist Gidsel nicht nur der Top-Scorer der Liga, auch der sogenannte "PlayerScore" zeigt: Der Däne ist in beeindruckender Verfassung.

Mathias Gidsel steht bei einem Score von 126,41 und führt damit das Ranking an. Gerade im Vergleich wird seine Klasse deutlich: Der erste Verfolger, Nedim Remili (Frankreich), hat Score von 105,3.

Gidsel möchte "der glücklichste Spieler der Welt sein"

Gidsel betonte gegenüber Bock auf Handball: "Für mich geht es nicht darum, der beste Spieler der Welt zu sein. Ich möchte der glücklichste Spieler der Welt sein!"

Der 24-Jährige weiter: "Meine Mitspieler sagen manchmal, ich lache zu viel während eines Spiels und dass ich fokussierter sein müsste. Aber so bin ich einfach. Ich lächele gerne, denn mir macht es einfach Spaß, auf dem Feld zu stehen und um Punkte zu kämpfen, die dann vielleicht auch die Deutsche Meisterschaft entscheiden."

Der Rückraum-Rechte betonte: "Für mich ist das Handballparkett wie ein Spielplatz. Es ist der beste Job der Welt, jeden Tag aufzuwachen, Handball zu spielen und Spaß zu haben. Das motiviert mich, das treibt mich an."

"Ich möchte alle überraschen"

"Ich werde nicht, wie viele andere, durch Ergebnisse angetrieben. Natürlich möchte ich auch gewinnen, aber in erster Linie möchte ich eben auch glücklich sein, wenn ich auf dem Handballfeld stehe. Wenn ich das schaffe, dann spiele ich automatisch gut", so Gidsel.

Gidsel beim Handballspielen zuzugucken macht Spaß. Er steht für eine spektakuläre Spielweise, dessen ist er sich auch bewusst: "Ich kann mit meinem Spiel Menschen beeindrucken. Ich glaube, einige würden mich als Show-Typ oder Entertainer bezeichnen. Ich mag es, vor einem großen Publikum zu spielen."

"Ich mache dann auch mal den schwierigen Pass zu einem Mitspieler, um zu zeigen, was möglich ist. Ich möchte alle überraschen. Und wenn sich die Leute dann fragen, wie ich das gemacht habe, dann kann ich mich tierisch darüber freuen", so der derzeit vielleicht beste Handballer der Welt, Mathias Gidsel.

Aufstieg und Erfolge

In der Jugend schloss sich Mathias Gidsel GOG Handbold aus Gudme an. Er durchlief die Jugendteams, wurde 2016 dänischer Jugendmeister und bekam einen Vertrag für das Profiteam. In der Saison 2017/2018 gab der Linkshänder sein Debüt in der höchsten dänischen Spielklasse. Zeitgleich konnte er mit GOG Handbold erste internationale Erfahrung sammeln.

Der folgende Aufstieg von Mathias Gidsel ist kometenhaft: Im November 2020 gab er im Länderspiel gegen Finnland sein Debüt für die dänische Nationalmannschaft. Bei der anschließenden Handball-WM 2021 in Ägypten warf er im ersten Spiel direkt 10 Tore, was ein neuer Rekord für einen dänischen WM-Debütanten war.

Dänemark wurde letztendlich Weltmeister und Mathias Gidsel hatte mit 39 Toren und 27 Assists einen großen Anteil daran - wenig überraschend wurde der Debütant als Rückraumspieler ins All-Star-Team der Weltmeisterschaft gewählt.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann er mit Dänemark die Silbermedaille. 46 Tore und 34 Assists machten Mathias Gidsel zum zweitbesten Torschützen des Turniers. Er wurde mit nur 22 Jahren als MVP der Olympischen Spiele ausgezeichnet. In Dänemark wurde er als Shooting-Star des Jahres für den gesamten Sport geehrt.

Als Weltmeister nach Berlin

Drittes Turnier, dritte Medaille: Bei der Handball-EM 2022 unterlag Dänemark im Halbfinale zwar Spanien, holte sich in der Verlängerung gegen Frankreich dann aber die Bronze-Medaille - Mathias Gidsel konnte in diesem Spiel aufgrund eines Kreuzbandrisses allerdings nicht mehr mitwirken.

Mit einem kompletten Medaillensatz und der Auszeichnung als dänischer Nationalspieler des Jahres wechselte Mathias Gidsel so im Sommer 2022 zu den Füchsen Berlin, wo er die Rückennummer 19 trägt.

Die Leser von handball-world zeichneten den Wechsel des dänischen Linkshänders in die deutsche Hauptstadt als #TransferHammer der Saison 2022/23 aus. Gidsel wurde Anfang 2023 mit den Dänen wieder Weltmeister und holte in seiner Debütsaison in Berlin mit den Füchsen den Titel in der EHF European League.