Mathias Gidsel: "Können niemanden sagen, dass wir nicht die Favoriten sind"

Bei der anstehenden Handball-EM 2024 gehört Dänemark zu den Titelanwärtern. Der Triple-Weltmeister scheut sich dabei nicht die Favoritenrolle anzunehmen, wie Mathias Gidsel gegenüber dänischen Fernsehsender TV2 verrät.

"Wir können niemanden täuschen und sagen, dass wir nicht die Favoriten sind", erklärte Mathias Gidsel gegenüber dem dänischen Fernsehsender TV2 über die Tatsache, dass der amtierende Weltmeister Dänemark als einer der heißesten Kandidaten auf den Titel bei der anstehenden Handball-EM 2024 gilt.

"Wir schrecken nicht vor der Tatsache zurück, dass wir der Favorit sind, und wir wissen auch ganz genau, dass wir die Mannschaft sein könnten, die die anderen Teams schlagen müssen", so Gidsel weiter. In der Vorrunde ist Dänemark in der Gruppe F gesetzt. Alles andere als drei Siege gegen Tschechien, Griechenland und Portugal und damit der verbundene souveräner Einzug in die Hauptrunde wären eine Überraschung.

"Es müssen viele schwierige Spiele gespielt werden, und es läuft nicht immer so, wie wir es uns wünschen", warnte Gidsel dennoch gegenüber TV2 Sport. Bei einem Einzug in die Hauptrunde könnten mit den skandinavischen Nachbarn aus Norwegen und Schweden die ersten großen Brocken auf die Dänen warten. Dementsprechend versuchte Mathias Gidsel die Erwartungen zu dämpfen. "Wir sind nicht nur Roboter, die jedes Mal gewinnen", so der dänische Rückraumspieler der Füchse Berlin.

Mit hochkarätigem Kader zum ersten EM-Gold nach 12 Jahren

"Wir wissen sehr genau, dass wir talentiert sind", erklärte Gidsel mit Blick auf den hochkarätigen Kader von Dänemark. Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen kann aus dem vollen Schöpfen und verlässt sich auf zahlreiche Bundesliga-Kräfte. Mit Emil Jakobsen, Simon Pytlick, Mads Mensah Larsen, Johan Hansen und Lukas Jørgensen stehen allein fünf Spieler der SG Flensburg-Handewitt im Kader von Dänemark.

Angesichts der Qualität des Kaders ist die Zielsetzung für den amtierenden Weltmeister klar, wie Gidsel bestätigte: "Und natürlich ist es jedes Jahr im Januar das Ziel, Gold zu holen." Sollte Dänemark am Ende des Turniers ganz oben stehen, würde damit auch eine 12-jährige Titelflaute bei Europameisterschaften enden. Zuletzt hatten die Dänen nach dem Titelgewinn im Jahr 2012 in Serbien, zwei Jahre später gegen Frankreich bei ihrer Heim-EM im Finale gestanden.

