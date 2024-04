Mathias Gidsel: "Kämpfe um den Meistertitel"

Drei Handball-Titel können die Füchse Berlin in dieser Saison erringen - an diesem Wochenende beim Final4 des DHB-Pokal, in der European League steht das Team von Jaron Siewert im Viertelfinale und in der Meisterschaft hat das Hauptstadtteam zwei Minuspunkte mehr als der SC Magdeburg. Mathias Gidsel hat dabei eine Prioritätenliste.

Mathias Gidsel hat mit den Füchsen Berlin weiter drei Titel im Blick. IMAGO/Contrast